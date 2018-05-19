Посетителей бара «Арена» на Крылова силовики вывели на улицу

Людей попросили покинуть бар, не дав одеться

В баре «Арена» силовики попросили посетителей покинуть помещение. Людям, по словам очевидцев, не дали одеться. «Я куртку девушке отдал, внутрь не пускали, с документами всё нормально. Нас просто выгнали, однако счёт оплатить заставили», - прокомментировал ситуацию посетитель, назвавшийся Евгением. По словам очевидца, обратно людей запустили только через полчаса. «Люди грелись, как могли, я свою куртку девушке отдал, сам в майке стоял», - добавил Евгений.







Корреспондент НГС пытался взять комментарий у администрации бара, но по телефону никто не ответил.







Ранее в этом году НГС писал о драке между посетителями в одном из баров «Арена» после которой один из участников конфликта оказался в больнице.

