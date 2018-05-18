В Новосибирске прошёл снегопад (обновлено)

Метеорологи объяснили ухудшение погоды тем, что на территорию Новосибирской области пришёл циклон, который принес дожди и мокрый снег. Специалисты считают, что улучшение погодных условий произойдет уже в воскресенье, 20 мая.

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Валерий Иванов

Фото: Александра Ощепкова (1), Ильи Калинина (2, 3), Романа Иванова (4)

