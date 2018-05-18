В Новосибирске прошёл снегопад (обновлено)

Погода в Новосибирске улучшится уже в воскресенье
Погода в Новосибирске улучшится уже в воскресенье

Прогнозы новосибирских синоптиков оправдались: вечером 18 мая в городе пошёл снег.


Метеорологи объяснили ухудшение погоды тем, что на территорию Новосибирской области пришёл циклон, который принес дожди и мокрый снег. Специалисты считают, что улучшение погодных условий произойдет уже в воскресенье, 20 мая.


Перед снегопадом ветер повалил знак пешеходного перехода на Красном проспекте возле часовни
Перед снегопадом ветер повалил знак пешеходного перехода на Красном проспекте возле часовни


На перекрёстке улиц Советская и Ленина ветер открыл лайтбокс
На перекрёстке улиц Советская и Ленина ветер открыл лайтбокс


Толщина снежного покрова местами достигала 4–5 см
Толщина снежного покрова местами достигала 4–5 см


Сегодня НГС также писал о том, что МЧС предупреждало сибиряков об усилении ветра SMS-сообщениями.

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