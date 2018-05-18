Видео: в НГТУ отметили 68-й день рождения праздничным салютом

Салют продолжался около 10 минут
Салют продолжался около 10 минут

Сегодня НГТУ отмечает 68-й день рождения и 26-летие присвоения вузу статуса университета.


Специально к этому дню были испечены два 25-килограммовых торта, украшенных фразой «Я люблю НГТУ», а вечером над студгородком НГТУ состоялся праздничный салют. Организаторы праздника подготовили для студентов шоу-программу и организовали фотозоны для селфи.


В прошлом году НГТУ отмечал свой день рождения запуском воздушных шаров и рок-фестивалем.


Салют над студгородком НГТУ
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