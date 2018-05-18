Видео: в НГТУ отметили 68-й день рождения праздничным салютом
Сегодня НГТУ отмечает 68-й день рождения и 26-летие присвоения вузу статуса университета.
Специально к этому дню были испечены два 25-килограммовых торта, украшенных фразой «Я люблю НГТУ», а вечером над студгородком НГТУ состоялся праздничный салют. Организаторы праздника подготовили для студентов шоу-программу и организовали фотозоны для селфи.
В прошлом году НГТУ отмечал свой день рождения запуском воздушных шаров и рок-фестивалем.
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Валерий Иванов
Фото и видео Юрия Лобанова