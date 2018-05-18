Видео: сильный ветер повалил надувного человека на крыше ТЦ в Академгородке
В новосибирском Академгородке порыв ветра уничтожил надувную рекламную конструкцию, размещенную на крыше торгового центра. Видео прислал очевидец, который снял то, что осталось от надувного инопланетянина.
«Это я снял возле торгового центра на Инженерной. Само происшествие не видел, снял уже последствия. Это было примерно около 7 часов вечера», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей Синегубов.
Сегодня утром НГС сообщал о прогнозах метеорологов на ближайшие дни: шквальный ветер и мокрый снег, а также о том, что многие новосибирцы получили СМС-сообщения от МЧС о неблагоприятной погоде.
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Валерий Иванов
Фото и видео Андрея Синегубова