Видео: сильный ветер повалил надувного человека на крыше ТЦ в Академгородке

МЧС предупреждало о резком ухудшении погодных условий
МЧС предупреждало о резком ухудшении погодных условий

В новосибирском Академгородке порыв ветра уничтожил надувную рекламную конструкцию, размещенную на крыше торгового центра. Видео прислал очевидец, который снял то, что осталось от надувного инопланетянина.


«Это я снял возле торгового центра на Инженерной. Само происшествие не видел, снял уже последствия. Это было примерно около 7 часов вечера», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей Синегубов.


Сегодня утром НГС сообщал о прогнозах метеорологов на ближайшие дни: шквальный ветер и мокрый снег, а также о том, что многие новосибирцы получили СМС-сообщения от МЧС о неблагоприятной погоде.


Ветер сносит рекламные конструкции


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