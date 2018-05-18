«Все восхищаются»: новосибирской четверне устроили милую фотосессию

Новосибирским четверняшкам, родившимся в апреле, устроили профессиональную фотосессию — фотографу Елене Михайловской удалось снять малышей всего за два часа.


13 апреля 2018 года в Новосибирске родились четверняшки — Катерина, Иван, Алёна и Полина. Перед этим четверняшки появлялись на свет в городе около 10 лет назад
13 апреля 2018 года в Новосибирске родились четверняшки — Катерина, Иван, Алёна и Полина. Перед этим четверняшки появлялись на свет в городе около 10 лет назад


«Работа с малышами предполагает определённые трудности, но мы работали слаженной командой и понимали друг друга с полуслова. В команде у нас Сергей Мартынов из Москвы, Саша Киреева из Казани и я. <…> Малышей отсняли за рекордно короткое время — за два часа. Они «сплюшки»: спали всё время. А обычно съёмка новорожденных протекает в течение 3–5 часов», — рассказала фотограф Елена Михайловская.


Фотограф новорожденных детей Елена Михайловская сделала фотосессию малышам 6 мая
Фотограф новорожденных детей Елена Михайловская сделала фотосессию малышам 6 мая


Елена Михайловская занимается фотографией маленьких детей уже 4 года, причём снимает малышей только определённого возраста — от 5 дней до 13 месяцев. Съёмка четверни для Михайловской не рекорд — фотограф рассказала, что в октябре 2017 летала во Владивосток на фотосессию к пятерняшкам.


Дети на удивление вели себя спокойно — всё время спали
Дети на удивление вели себя спокойно — всё время спали


Мама четверняшек Марина Стеклова призналась, что поначалу переживала за то, как дети будут вести себя на фотосессии, — но прошло всё на удивление легко.


«Я просто наблюдателем была. Ребята всё на себя взяли: и включили «белый шум», и качали, и кормили, всё делали. За два с половиной часа усыпили деток — они всё время спали. Я переживала, что они будут капризничать, но прошло всё идеально. Даже несколько раз их переодели», — рассказала НГС Марина Стеклова.


Фотосессия длилась всего два часа, хотя обычно на это требуется от трёх до пяти часов
Фотосессия длилась всего два часа, хотя обычно на это требуется от трёх до пяти часов


Катерина, Иван, Алёна и Полина родились у 32-летней Марины Стекловой 13 апреля 2018 года, хотя сначала, по словам мамы, врачи думали, что у нее будет двойня. 


Муж Марины Стекловой Дмитрий Козлов работает менеджером. Заниматься с детьми Марине ежедневно помогают бабушки и дедушки. У пары однокомнатная квартира в ипотеке. В администрации Калининского района пообещали компенсировать часть расходов на питание и памперсы, а в мэрии предложили выделить семье трёхкомнатную муниципальную квартиру в аренду на льготных условиях.


Дмитрий и Марина с детьми
Дмитрий и Марина с детьми


«Поначалу, конечно, в шоке были. Я, если честно, до этого даже и не знала, что такие случаи бывают. <…> А сейчас мы рады. И все восхищаются, завидуют нам, — знакомые, незнакомые, на работе, да и просто в соцсетях», — смеётся Марина Стеклова.


Среди рекордов по количеству детей в семье, о которых писал НГС, была история женщины, родившей семерых сыновей в надежде на дочь

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