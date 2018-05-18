«Все восхищаются»: новосибирской четверне устроили милую фотосессию

Новосибирским четверняшкам, родившимся в апреле, устроили профессиональную фотосессию — фотографу Елене Михайловской удалось снять малышей всего за два часа.





13 апреля 2018 года в Новосибирске родились четверняшки — Катерина, Иван, Алёна и Полина. Перед этим четверняшки появлялись на свет в городе около 10 лет назад





«Работа с малышами предполагает определённые трудности, но мы работали слаженной командой и понимали друг друга с полуслова. В команде у нас Сергей Мартынов из Москвы, Саша Киреева из Казани и я. <…> Малышей отсняли за рекордно короткое время — за два часа. Они «сплюшки»: спали всё время. А обычно съёмка новорожденных протекает в течение 3–5 часов», — рассказала фотограф Елена Михайловская.







Фотограф новорожденных детей Елена Михайловская сделала фотосессию малышам 6 мая





Елена Михайловская занимается фотографией маленьких детей уже 4 года, причём снимает малышей только определённого возраста — от 5 дней до 13 месяцев. Съёмка четверни для Михайловской не рекорд — фотограф рассказала, что в октябре 2017 летала во Владивосток на фотосессию к пятерняшкам.







Дети на удивление вели себя спокойно — всё время спали





Мама четверняшек Марина Стеклова призналась, что поначалу переживала за то, как дети будут вести себя на фотосессии, — но прошло всё на удивление легко.





«Я просто наблюдателем была. Ребята всё на себя взяли: и включили «белый шум», и качали, и кормили, всё делали. За два с половиной часа усыпили деток — они всё время спали. Я переживала, что они будут капризничать, но прошло всё идеально. Даже несколько раз их переодели», — рассказала НГС Марина Стеклова.







Фотосессия длилась всего два часа, хотя обычно на это требуется от трёх до пяти часов





Катерина, Иван, Алёна и Полина родились у 32-летней Марины Стекловой 13 апреля 2018 года, хотя сначала, по словам мамы, врачи думали, что у нее будет двойня.





Муж Марины Стекловой Дмитрий Козлов работает менеджером. Заниматься с детьми Марине ежедневно помогают бабушки и дедушки. У пары однокомнатная квартира в ипотеке. В администрации Калининского района пообещали компенсировать часть расходов на питание и памперсы, а в мэрии предложили выделить семье трёхкомнатную муниципальную квартиру в аренду на льготных условиях.







Дмитрий и Марина с детьми





«Поначалу, конечно, в шоке были. Я, если честно, до этого даже и не знала, что такие случаи бывают. <…> А сейчас мы рады. И все восхищаются, завидуют нам, — знакомые, незнакомые, на работе, да и просто в соцсетях», — смеётся Марина Стеклова.





Среди рекордов по количеству детей в семье, о которых писал НГС, была история женщины, родившей семерых сыновей в надежде на дочь.