Министров целый кабинет: премьеру Медведеву утвердили новое Правительство РФ

Владимир Путин утвердил кандидатуры, которые представил Дмитрий Медведев
Владимир Путин утвердил кандидатуры, которые представил Дмитрий Медведев

Президент России Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.


Встреча проходит в резиденции российского президента Бочаров Ручей, сообщает РИА Новости.


Путин отметил, что обсудил с Медведевым все кандидатуры еще с утра в предварительном порядке.


«Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», — цитирует президента агентство.


Первым вице-премьером стал Антон Силуанов, вице-премьером по социальному блоку назначили Татьяну Голикову.


Вице-премьером — полпредом в ДФО остался Юрий Трутнев.


Вице-премьером по строительству стал Виталий Мутко.


Свои посты в правительстве сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.


Новые назначения:


Новым главой Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев, Владимир Якушев теперь будет руководить Минстроем, а Дмитрий Кобылкин — Минприроды.


Министерство транспорта возглавит Евгений Дитрих, а Минвостокразвития — губернатор Амурской области Александр Козлов.


Также поменялся руководитель МЧС: на место Владимира Пучкова назначили Евгения Зиничева.


Главой созданного Министерства просвещения стала Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования стал Михаил Котюков, бывший глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО).


Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (бывшее Минкомсвязи) назначили руководителя Аналитического центра при правительстве  Константина Носкова.


Часть чиновников из правительства ушли:


Александр Ткачев, Михаил Мень, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Михаил Абызов не войдут в состав нового кабмина в должностях вице-премьеров и министров.


Ткачев занимал пост главы Министерства сельского хозяйства, Мень — Министерства строительства и ЖКХ, Никифоров — Минсвязи, Пучков был главой МЧС, Донской — Минприроды, Соколов — Минтранспорта, Абызов — министром по вопросам Открытого правительства, Кузнецов — министром по развитию Северного Кавказа, Галушка — по развитию Дальнего Востока. Хлопонин, Рогозин, Шувалов и Дворкович занимали посты вице-премьеров.


«В понедельник Медведев представил Путину предложения по структуре правительства, которую глава государства также одобрил. Принципиальных изменений не предлагается, так как действующая структура доказала свою работоспособность», — сообщает РИА Новости.

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