Министров целый кабинет: премьеру Медведеву утвердили новое Правительство РФ

Владимир Путин утвердил кандидатуры, которые представил Дмитрий Медведев

Президент России Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.







Встреча проходит в резиденции российского президента Бочаров Ручей, сообщает РИА Новости.







Путин отметил, что обсудил с Медведевым все кандидатуры еще с утра в предварительном порядке.







«Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя», — цитирует президента агентство.







Первым вице-премьером стал Антон Силуанов, вице-премьером по социальному блоку назначили Татьяну Голикову.







Вице-премьером — полпредом в ДФО остался Юрий Трутнев.







Вице-премьером по строительству стал Виталий Мутко.







Свои посты в правительстве сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.







Новые назначения:





Новым главой Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев, Владимир Якушев теперь будет руководить Минстроем, а Дмитрий Кобылкин — Минприроды.







Министерство транспорта возглавит Евгений Дитрих, а Минвостокразвития — губернатор Амурской области Александр Козлов.







Также поменялся руководитель МЧС: на место Владимира Пучкова назначили Евгения Зиничева.







Главой созданного Министерства просвещения стала Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования стал Михаил Котюков, бывший глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО).







Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (бывшее Минкомсвязи) назначили руководителя Аналитического центра при правительстве Константина Носкова.







Часть чиновников из правительства ушли:





Александр Ткачев, Михаил Мень, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Михаил Абызов не войдут в состав нового кабмина в должностях вице-премьеров и министров.







Ткачев занимал пост главы Министерства сельского хозяйства, Мень — Министерства строительства и ЖКХ, Никифоров — Минсвязи, Пучков был главой МЧС, Донской — Минприроды, Соколов — Минтранспорта, Абызов — министром по вопросам Открытого правительства, Кузнецов — министром по развитию Северного Кавказа, Галушка — по развитию Дальнего Востока. Хлопонин, Рогозин, Шувалов и Дворкович занимали посты вице-премьеров.





«В понедельник Медведев представил Путину предложения по структуре правительства, которую глава государства также одобрил. Принципиальных изменений не предлагается, так как действующая структура доказала свою работоспособность», — сообщает РИА Новости.