Заработал даже меньше: мэр Новосибирска отчитался о доходах

В собственности мэра — только одна квартира площадью 34,4 квадратных метра
В собственности мэра — только одна квартира площадью 34,4 квадратных метра

За 2017 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал 3,1 миллиона рублей — по сравнению с предыдущим годом его доходы сократились.


Информация о доходах мэра Анатолия Локтя опубликована сегодня, 18 мая, на официальном сайте мэрии Новосибирска. 


За прошедший год мэру удалось заработать почти 3 миллиона 142 тысячи рублей, тогда как в 2016 году доходы Локтя были на 254 тысячи рублей больше.


У градоначальника в собственности по-прежнему квартира площадью 34,4 квадратных метра. На супругу мэра Марину Локоть записаны две квартиры — площадью 105,6 и 59,8 квадратных метра. Машин у семьи по-прежнему нет.


За год супруга мэра получила доход в размере 1 миллиона 134 тысячи рублей, то есть больше, чем в 2016 году, когда её заработок достиг 1 миллиона 65 тысяч рублей.


Также о доходах за прошлый год сегодня отчитались заместители мэра, начальники городских департаментов и главы районных администраций. Самый большой доход — 4,7 миллиона рублей — получил глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников. Также в числе лидеров по доходам — первый заместитель мэра Геннадий Захаров, получивший в 2017 году 4,2 миллиона рублей. В эту сумму вошёл в том числе доход от продажи земельного участка.

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