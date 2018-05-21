Перевозчик хотел продлить маршрут из Академгородка до площади Маркса, но власти ему отказали

Маршрутка № 20 возит пассажиров из микрорайона «Щ» до «Речного вокзала»
Маршрутка № 20 возит пассажиров из микрорайона «Щ» до «Речного вокзала»

Мэрия Новосибирска отказала перевозчику в просьбе пустить маршрутку № 20 до левого берега — сейчас она ходит от микрорайона «Щ» до станции метро «Речной вокзал».


«Порядка ста с лишним человек нам написали обращения с просьбой пустить машрутку от "Щ" до Маркса. Просили именно через Бугринский мост, через ИКЕА. Или хотя бы до "Студенческой", — рассказал представитель компании перевозчика «ЛОТиОС» Михаил Большов. — Но мэрия сказала, что это нецелесообразно».


По его мнению, новая схема маршрута была бы удобной как для пассажиров, так и для перевозчика. «У людей, живущих в микрорайоне "Щ", проблема добираться прямым автобусом без пробок и пересадок на территорию левого берега (площадь Маркса, "Студенческая", областная больница). Наша организация готова рассмотреть вопрос по изменению схемы маршрута № 20 (Микрорайон "Щ" — Бугринский мост — метро "Площадь Карла Маркса" — метро "Студенческая" — ул. Геодезическая — Областная больница — улица Ватутина — улица Героев Труда — Котельная (с отстоем автобусов на улице Геодезической)», — предлагается в письменном обращении перевозчика.


Но предложенная схема маршрута, как объяснили ему в мэрии (копия ответа есть в распоряжении редакции НГС), повлечёт ряд негативных последствий. Например, жители нижней зоны Академгородка не смогут ездить без пересадок до «Речного вокзала», к тому же на маршруте от микрорайона «Щ» до Карла Маркса ходит автобус № 11. «Во-вторых, отстой подвижного состава на улице Геодезической, в районе метро "Студенческая" усугубит и без того напряжённую ситуацию с организацией посадки/высадки пассажиров на остановке "Студенческая" и негативно отразится на пропускной способности этой улицы», — сообщается в ответе.


Перевозчик заявил, что намерен обратиться в УФАС и подать в суд, так как считает отказ мэрии неправомерным. НГС отправили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. 


В конце апреля власти провели опрос на сайте ЦУГАЭТ по вопросу изменения схемы движения троллейбуса № 36

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