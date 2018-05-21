Перевозчик хотел продлить маршрут из Академгородка до площади Маркса, но власти ему отказали
Мэрия Новосибирска отказала перевозчику в просьбе пустить маршрутку
«Порядка ста с лишним человек нам написали обращения с просьбой пустить машрутку от "Щ" до Маркса. Просили именно через Бугринский мост, через ИКЕА. Или хотя бы до "Студенческой", — рассказал представитель компании перевозчика «ЛОТиОС» Михаил Большов. — Но мэрия сказала, что это нецелесообразно».
По его мнению, новая схема маршрута была бы удобной как для пассажиров, так и для перевозчика. «У людей, живущих в микрорайоне "Щ", проблема добираться прямым автобусом без пробок и пересадок на территорию левого берега (площадь Маркса, "Студенческая", областная больница). Наша организация готова рассмотреть вопрос по изменению схемы маршрута
Но предложенная схема маршрута, как объяснили ему в мэрии (копия ответа есть в распоряжении редакции НГС), повлечёт ряд негативных последствий. Например, жители нижней зоны Академгородка не смогут ездить без пересадок до «Речного вокзала», к тому же на маршруте от микрорайона «Щ» до Карла Маркса ходит автобус
Перевозчик заявил, что намерен обратиться в УФАС и подать в суд, так как считает отказ мэрии неправомерным. НГС отправили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.
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Анна Богданова
Фото из архива НГС