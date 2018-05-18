Блогер из Москвы устроила в Новосибирске марафон для беременных

Экскурсия для беременных по роддому ЦКБ 
Экскурсия для беременных по роддому ЦКБ 

В рамках всероссийской акции «Марафон по роддомам» в Новосибирск приехала столичный блогер Татьяна Буцкая — она сводила на экскурсию по родильным домам беременных сибирячек. 


«Наша организация уже четвёртый год проводит такой марафон. Мы показываем роддома беременным женщинам. <…> Главные врачи отвечают на вопросы беременных, а потом показывают роддом. Мы проходим тропой женщины, которая в роддом поступает: от приёмного отделения и родильной до послеродовой палаты и выпускной. Каждая будущая мама видит, что её ждёт при родах», — рассказала блогер и гендиректор НКО «Выбор родителей», а в прошлом врач-педиатр Татьяна Буцкая, у аккаунта в Instagram которой более 1,5 миллиона подписчиков.  


На сегодняшней экскурсии по родильному дому ЦКБ в Советском районе Новосибирска присутствовало около 30 беременных женщин и их мужей. Накануне желающие знакомились с роддомом № 7.


«Общество требует открытости, в том числе и от медицинских организаций. Многие проблемы, конфликты возникают из-за недопонимая. <…> Такие встречи позволяют, во-первых, своими глазами увидеть [всё] ещё до того, как произойдут роды, а во-вторых, задать вопросы и выяснить для себя какие-то вещи, ситуации», — объяснил главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков.


«Впервые в России я увидела, какая есть система пожарной безопасности. Вокруг всего роддома [ЦКБ], на втором этаже, есть балкон. И если вдруг начинается задымление или пожар, можно спокойно на этот балкон выходить и с него есть специальные спуски. Это французская система», — описала увиденное в Академгородке Татьяна Буцкая.


На следующей неделе столичный блогер отправится для такого же марафона в Удмуртию. 


Беременных женщин периодически сопровождают до роддомов сотрудники полиции на служебных автомобилях с включёнными проблесковыми маячками — некоторые автоинспекторы за это получали награды от руководства. 

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