Видео: пожарные тушат фасад загоревшегося здания на Декабристов
18 мая в Октябрьском районе Новосибирска из дома на улице Декабристов вывели 50 человек — у здания загорелся фасад.
«В 11:25 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу улица Декабристов, 92. По прибытии к месту вызова в 11:30 было установлено, что горит фасад здания — ветрозащитная плёнка под керамической облицовкой здания трёхэтажного. Локализован был пожар в 11:39, ликвидировано открытое горение в 11:50. Полная ликвидация пожара 12:21.
Было эвакуировано порядка 50 человек из организации, которая работает в этом здании»,
— рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Погибших и пострадавших нет.
«Наиболее вероятной причиной пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки, которое проходило под вентилируемым фасадом и соприкасалось со сгораемой плёнкой», — добавили в МЧС.
На этой неделе НГС также рассказывал о пожаре на улице Кропоткина — там загорелся многоквартирный дом.
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Елена Громкова
Видео ГУ МЧС по НСО
Скриншот видео