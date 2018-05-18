Видео: пожарные тушат фасад загоревшегося здания на Декабристов

Пожар случился недалеко от станции Новосибирск-Южный.

18 мая в Октябрьском районе Новосибирска из дома на улице Декабристов вывели 50 человек — у здания загорелся фасад.





«В 11:25 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу улица Декабристов, 92. По прибытии к месту вызова в 11:30 было установлено, что горит фасад здания — ветрозащитная плёнка под керамической облицовкой здания трёхэтажного. Локализован был пожар в 11:39, ликвидировано открытое горение в 11:50. Полная ликвидация пожара 12:21.





Было эвакуировано порядка 50 человек из организации, которая работает в этом здании»,





— рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Погибших и пострадавших нет.





«Наиболее вероятной причиной пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки, которое проходило под вентилируемым фасадом и соприкасалось со сгораемой плёнкой», — добавили в МЧС.









На этой неделе НГС также рассказывал о пожаре на улице Кропоткина — там загорелся многоквартирный дом.