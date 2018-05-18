Новосибирск выбрали столицей Молодёжного чемпионата мира по хоккею

Эскиз ледовой арены на левом берегу Оби, предложенный компанией «Парк чемпионов»

Международная федерация хоккея утвердила проведение Молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.





Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.





По данным издания, сегодня, 18 мая, Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила 10-летний контракт с Федерацией хоккея Канады — в нём расписаны места проведения ближайших молодёжных чемпионатов мира.





«И там указано, что в 2023 году турнир пройдет в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира», — заявил Третьяк.







Матчи чемпионата мира должны пройти на новой ледовой арене, строительство которой во время своего визита в Новосибирск поддержал президент России Владимир Путин. В конце апреля региональный минстрой выбрал компанию, которая спроектирует это здание. Для нового ЛДС власти определи участок в 11,4 га на улице Немировича-Данченко рядом с перспективной станцией метро «Спортивная».





Общая площадь здания, по условиям закупки, превысит 70 тысяч квадратных метров: в двух разноэтажных блоках разместят главную арену с трибунами на 10 тысяч зрителей, тренировочную арену и спортзалы. Планировку отдельной раздевалки для принимающей команды проектировщикам придётся согласовать с хоккейным клубом «Сибирь».

