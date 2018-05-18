Новосибирск выбрали столицей Молодёжного чемпионата мира по хоккею

Эскиз ледовой арены на левом берегу Оби, предложенный компанией «Парк чемпионов»
Эскиз ледовой арены на левом берегу Оби, предложенный компанией «Парк чемпионов»

Международная федерация хоккея утвердила проведение Молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске.


Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.


По данным издания, сегодня, 18 мая, Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила 10-летний контракт с Федерацией хоккея Канады  — в нём расписаны места проведения ближайших молодёжных чемпионатов мира.


«И там указано, что в 2023 году турнир пройдет в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира», — заявил Третьяк.


Матчи чемпионата мира должны пройти на новой ледовой арене, строительство которой во время своего визита в Новосибирск поддержал президент России Владимир Путин. В конце апреля региональный минстрой выбрал компанию, которая спроектирует это здание. Для нового ЛДС власти определи участок в 11,4 га на улице Немировича-Данченко рядом с перспективной станцией метро «Спортивная». 


Общая площадь здания, по условиям закупки, превысит 70 тысяч квадратных метров: в двух разноэтажных блоках разместят главную арену с трибунами на 10 тысяч зрителей, тренировочную арену и спортзалы. Планировку отдельной раздевалки для принимающей команды проектировщикам придётся согласовать с хоккейным клубом «Сибирь».

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