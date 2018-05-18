Новосибирцы получили тревожные SMS с предупреждением о сильном ветре

МЧС разослало жителям Новосибирской области SMS-сообщения с предупреждением о неблагоприятной погоде.


«Ночью 19 мая по Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра 13–18 м/с, местами порывы до 25 м/с», — сообщают спасатели.


Такие сообщения начали приходить новосибирцам сегодня во второй половине дня
Такие сообщения начали приходить новосибирцам сегодня во второй половине дня


Ранее синоптики рассказали, что в ближайшие трое суток погода в Новосибирской области будет неустойчивой. Ситуация улучшится только в воскресенье, 20 мая, когда на большей части территории будет без осадков, а ветер ослабеет.

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