Новосибирцы получили тревожные SMS с предупреждением о сильном ветре

Ранее синоптики рассказали, что в ближайшие трое суток погода в Новосибирской области будет неустойчивой. Ситуация улучшится только в воскресенье, 20 мая, когда на большей части территории будет без осадков, а ветер ослабеет.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.



Ольга Хмелевская

Фото на превью Александра Ощепкова

