Отчаявшиеся сибирячки с опасными болезнями написали сотню картин

Авторы картин для выставки — не художники, а пациенты с онкогематологическими болезнями
Авторы картин для выставки — не художники, а пациенты с онкогематологическими болезнями

Днём 18 мая в Новосибирском краеведческом музее представили сотню картин пациенток гематологического отделения, которые рисовали во время серьёзного и долгого лечения в больнице.


На выставке «Окно» представлена сотня картин 30 пациенток горбольницы № 2 — в основном тех, кто месяцами лежал в стационаре с онкогематологическими болезнями. Как рассказала инструктор по трудовой терапии больницы Светлана Бастаногова, среди авторов работ нет художников — рисование стало для пациентов эмоциональной поддержкой.


«Болезнь тяжёлая, и неизвестно, чем она вообще может закончиться для каждого из них, они прекрасно это понимают. Врачи им говорят — и вообще такое мнение есть, — что нужен позитив, нужно хорошее настроение, не нужно впадать в депрессию, и поэтому они стараются, ходят [на арт-терапию]», — отметила инструктор.


«Окно» открылось сегодня в краеведческом музее. На фото — директор музея Андрей Шаповалов
«Окно» открылось сегодня в краеведческом музее. На фото — директор музея Андрей Шаповалов


Авторы картин выставки лежали в отделении практически в одно время — работы удалось собрать для «Окна» за несколько месяцев.


Сибирячка Марина Ерофеева (на фото слева) лечилась 2,5 года — она призналась, что сначала не хотела рисовать, но потом это ей помогло
Сибирячка Марина Ерофеева (на фото слева) лечилась 2,5 года — она призналась, что сначала не хотела рисовать, но потом это ей помогло


«Я лечилась с 2015-го по август 2017 года, то есть 2,5 года. Домой отпускали на недельку-полторы, и опять ложилась недели по три. Каждый курс химиотерапии длинный, и я в общей сложности 22 курса прошла. Когда лежала ещё на первом курсе химиотерапии, было, конечно, тяжело. Пришла психолог и предложила арт-терапию прямо в больнице, прямо в нашем отделении. Я сначала: “Не пойду, не умею ничего”. Но потом мы ждали каждое занятие. Мне нравилось каждую картинку взять с собой, порисовать. Потому что окунаешься и на время отвлекаешься от проблем», — объяснила сибирячка Марина Ерофеева, лежавшая в отделении с онколейкозом.


Выставка будет работать в краеведческом музее до середины июня.


Ранее в Новосибирске представили картины художника Григория Ликмана — в экспозицию попали больничные зарисовки и рентген перелома его бедренной кости.

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