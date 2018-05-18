По Обскому морю пошли первые паромы

В этом году паромная переправа открылась на несколько дней позже, чем в прошлом

В Новосибирской области заработала паромная переправа между посёлком Ордынское и селом Нижнекаменка: поездка для пассажира стоит 50 рублей.







О том, что с сегодняшнего дня между Ордынским и Нижнекаменкой начал курсировать большой паром, корреспонденту НГС подтвердили в ООО «Судоходная компания "Норд-Вест"».







В компании пояснили, что утверждённого расписания пока нет.





В свою очередь в Нижнекаменском сельсовете уточнили, что в свой первый рейс паром сегодня отправился из Каменки в 8:00. «По чётным часам он отправляется всегда из Каменки, по нечётным часам он отправляется всегда из Ордынки», — сообщила глава сельсовета Елена Герасимова.







По её информации, в этом сезоне последний паром из Ордынского будет отправляться в Нижнекаменку с понедельника по четверг в 19:00, а с пятницы по воскресенье — в 21:00.







Тарифы остались на уровне прошлого года. Как пояснила Елена Герасимова, взрослый билет на паром стоит 50 рублей, детский — в два раза дешевле. За перевозку транспорта пассажирам придётся заплатить дополнительно. Стоимость перевозки зависит от веса машины.







Первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус уточнил, что другая паромная переправа через Новосибирское водохранилище — между селами Чингис и Спирино — пока не работает. Но уже известно, что обслуживать это направление также будет «Норд-Вест».





В прошлом году паромы между Ордынским и Нижнекаменкой ходили с 9 мая по 1 ноября. Зимой местные жители добираются до районного центра по ледовой переправе.