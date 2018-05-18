Пропал 9 мая: в Новосибирске начались поиски 15-летнего подростка

Максим Белов ушёл из дома 9 мая

Добровольцы поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поисках 15-летнего Максима Белова, который пропал в Ленинском районе города 9 мая.







«Парень ушёл из дома и пока найти не можем. Он был дома, ушёл оттуда 9 мая и после этого не появился. Сейчас готовим информационный поиск, а при поступлении свидетельств будем выезжать», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» координатор добровольческого поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Светлана Карпова.





Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Максима Белова — около 175 сантиметров. У него среднее телосложение, серые глаза и рыжие волосы. В день исчезновения подросток был одет в чёрную спортивную олимпийку, серую толстовку, спортивные штаны с чёрно-жёлтым рисунком и кроссовки серо-голубого цвета. С собой у школьника была тканевая сумка через плечо тёмно-синего цвета с красной лямкой.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать в полицию по единому номеру 112 или на номера «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-903-904-6585, 8-953-887-1777, 8-951-387-0758.





Вчера в Новосибирске благополучно завершились поиски 16-летнего Андрея Блескина: парень не возвращался домой из-за страха перед матерью.