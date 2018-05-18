«Я люблю НГТУ»: университет приготовил для студентов 50 килограммов торта

Ради праздника в НГТУ сделали два торта: один красный, другой белый
Ради праздника в НГТУ сделали два торта: один красный, другой белый

Сегодня, 18 мая, Новосибирский государственный технический университет отмечает свое 68-летие.


Также сегодня прошло 26 лет с того момента, как вуз стал университетом.


«Мы назвали этот праздник "День города НГТУ" по нескольким причинам. Во-первых, потому что НГТУ — это целый город, это самый крупный вуз города и один из самых крупных вузов Сибири и России. Во-вторых, НГТУ и история нашего города Новосибирска очень тесно связанны. В НГТУ сделано столько интересных разработок, открытий, и НГТУ закончило такое количество выпускников, которые играют большую роль в жизни нашего города. В частности, например, мэр [Новосибирска] Анатолий Локоть, что, наверное, без НГТУ, без его разработок, без его выпускников наш город был бы совершенно другим, даже трудно представить, каким, но, вероятно, не таким большим, не таким интересным и не таким развитым», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Лобанов, пресс-секретарь НГТУ.


Праздник проходит на территории перед корпусами
Праздник проходит на территории перед корпусами


Оба торта по 25 килограммов
Оба торта по 25 килограммов


Организаторы «Дня города НГТУ» приготовили шоу-программу, для студентов установили чиллаут и фотозоны, оборудовали места, где можно поиграть в настольные игры. 


Также для студентов сделали два 25-килограммовых торта, украшенной фразой «Я люблю НГТУ».


Студентам предложили сыграть в интеллектуальные настольные игры
Студентам предложили сыграть в интеллектуальные настольные игры


На празднике можно было проверить свою силу 
На празднике можно было проверить свою силу 


Вечером на территории студгородка в небо запустят десятиминутный салют.


Как отмечали праздник студенты НГТУ в прошлом году, можно посмотреть здесь.

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