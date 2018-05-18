Поймали глюк: новосибирский путешественник снял мираж в египетской пустыне

Руководитель кругосветки «Мир наш», новосибирец Алексей Камерзанов снял мираж в египетской пустыне — фото природного явления он опубликовал 18 мая на своей странице во «ВКонтакте».







Путешественники приняли мираж за озёра





Как рассказал путешественник корреспонденту НГС, мираж участники экспедиции встретили во второй части путешествия по Египту, на пути из Асуана до Абу-Симбела.







— Мы ехали по второй половине Египта, там, где в пустыне разлилось водохранилище Асуанской плотины. А там мы наловили глюков: мы были уверены, что это настоящая вода, даже собирались искупаться, — говорит Камерзанов.







«Очень, очень реалистичный мираж! Я раза три менял внутреннее убеждение, пока окончательно не удостоверился, что "вот тут же сейчас было озеро, куда оно исчезло???"» — описал свои впечатления путешественник. В остальных песках такого, отметил он, не наблюдалось





Миражи — оптические явления, которые можно наблюдать при большой разнице температур воздуха и поверхности земли. Чаще всего их замечают в пустынях и над асфальтированными дорогами, когда в перегретом воздухе отражается небо.







Сейчас участники кругосветки «Мир наш» вернулись домой: в начале года они проехали через половину Африки и встретили необычные суданские пирамиды — осенью путешествие продолжится.

