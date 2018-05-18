Водителю «Рено» стало плохо за рулём: машина вылетела в кювет

У водителя «Рено Логан» остановилось сердце

Днём 18 мая водителю автомобиля Renault Logan стало плохо за рулём — его машина уехала в кювет, а сам мужчина умер.







Инцидент произошёл около 13:45 на улице Белокаменной в Бердске.





«На улице Белокаменной города Бердск водителю за рулем стало плохо. Остановилось сердце. К сожалению, водитель погиб», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».





В дежурной части ГИБДД по городу Бердску сообщили, что прибывшие на место врачи пытались оказать водителю помощь.





«К нам заявка поступила в 14:45 из отдела полиции Бердска, как будто водитель "Рено Логан" находится в состоянии опьянения. Прибывший на место экипаж зафиксировал факт того, что водителю стало плохо, вследствие чего он съехал в кювет. Рядом оказались врачи, они пытались оказать первую медицинскую помощь в течение 15–20 минут, но в результате человек скончался», — пояснили корреспонденту НГС в автоинспекции.





Днём 11 мая водителю грузовика Nissan стало плохо за рулём — его спасли врачи скорой помощи, которые двигались позади грузовика.

