Водителю «Рено» стало плохо за рулём: машина вылетела в кювет
Днём 18 мая водителю автомобиля Renault Logan стало плохо за рулём — его машина уехала в кювет, а сам мужчина умер.
Инцидент произошёл около 13:45 на улице Белокаменной в Бердске.
«На улице Белокаменной города Бердск водителю за рулем стало плохо. Остановилось сердце. К сожалению, водитель погиб», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».
В дежурной части ГИБДД по городу Бердску сообщили, что прибывшие на место врачи пытались оказать водителю помощь.
«К нам заявка поступила в 14:45 из отдела полиции Бердска, как будто водитель "Рено Логан" находится в состоянии опьянения. Прибывший на место экипаж зафиксировал факт того, что водителю стало плохо, вследствие чего он съехал в кювет. Рядом оказались врачи, они пытались оказать первую медицинскую помощь в течение 15–20 минут, но в результате человек скончался», — пояснили корреспонденту НГС в автоинспекции.
Днём 11 мая водителю грузовика Nissan стало плохо за рулём — его спасли врачи скорой помощи, которые двигались позади грузовика.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/control_chr54