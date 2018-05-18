«Как будто хлопок от пневмата»: у трамвая с пассажирами на ходу лопнуло стекло
В новосибирском трамвае
«Это не камень точно, не похоже совсем. Там справа школа, я посмотрел, никого не было. Видимо, из машины что-то было, — рассказал о происшествии пассажир трамвая
Пассажиры, по его словам, практически ничего не заметили, так как стекло не рассыпалось. После инцидента трамвай довёз пассажиров до конечной и отправился в депо.
Полиция подтвердила информацию о происшествии. «17 мая в 19:21 в полицию поступила информация, что в трамвае, двигающемся по улице Титова, разбито стекло. Никто из пассажиров не пострадал, — рассказали корреспонденту НГС пресс-службе областного управления МВД. — Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия». От чего именно разрушено стекло в вагоне, в полиции уточнять не стали, сославшись на то, что «проводится проверка».
В марте в трамвае
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Анна Богданова
Фото предоставлено Андреем Фурсовым