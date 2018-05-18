В Новосибирск привезли статуэтки, которыми наградят 10 лучших компаний города
Статуэтки для лучших компаний города из латуни и дуба сегодня привезли в Новосибирск из Екатеринбурга. Их изготовила девушка-наладчик фрезерного станка Тоня Бенда.
Награды представляют собой 20-сантиметровые геометки с памятной табличкой. Этими статуэтками наградят победителей «Народной премии НГС» — лучшие компании города, которых номинировали читатели.
«Латунь выбрали из-за презентабельного, благородного вида. Для деревянной части статуэтки мы предложили использовать твёрдолиственные породы дерева — ясень или дуб. Последний имеет тёмный оттенок и создаёт более контрастное сочетание с блестящим латунным шильдом, поэтому выбрали именно его. Дерево покрыто маслом и масловоском в несколько слоёв», — рассказывала ранее НГС Тоня Бенда.
Голосование продлится до 20 мая. Церемония награждения состоится уже в понедельник, 21 мая, на сцене театра оперы и балета. Геометку победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручит статуэтки в двух номинациях, учреждённых областным правительством — «Инвестор года» и «Социальный проект года».
Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям:
- Ресторан года
- Отель года
- Торгово-развлекательный центр года
- Фитнес-клуб года
- Супермаркет года
- Медицинский центр года
- Салон красоты года
- Турфирма года
- Кинотеатр года
- Агентство недвижимости года
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова