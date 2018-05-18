Спортсменка из Новосибирска уехала в Афины на чемпионат по самбо

Ирина Громова (слева) стала второй на чемпионате Европы по грэпплингу в апреле, а сейчас борется за медали среди самбисток

Сегодня, 18 мая, в Афинах начался чемпионат Европы по самбо — в соревнованиях участвует 32-летняя новосибирская спортсменка Ирина Громова.





Спортсмены соревнуются в девяти весовых категориях в мужском, женском и боевом самбо. Ирина Громова выступает в весе до 68 килограмм, сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо







Чемпионат Европы в столице Греции продлится три дня и завершится в понедельник, 21 мая.





Ранее, в 2012 году, Ирина Громова уже побеждала на чемпионате Европы по самбо в Москве. В 2010 году самбистка стала второй на чемпионате Европы и третьей на чемпионате мира, отметили в федерации.





В конце апреля Ирина Громова стала серебряным призёром чемпионата Европы в другом единоборстве — в грэпплинге, а её напарница по команде Римма Ануфриева взяла золото на соревнованиях в Дагестане.