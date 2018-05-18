Скончался ректор СибУПК Владимир Степанов

Владимир Степанов возглавлял СибУПК с 2011 года

В Новосибирске 18 мая умер ректор Сибирского университета потребительской кооперации Владимир Степанов.







«Сегодня пришла информация, что Владимир Валентинович умер, он был в тяжёлом состоянии, в областной больнице находился», — рассказали корреспонденту НГС в университете.





Время прощания в вузе ещё не назначили.





Владимир Степанов стал ректором СибУПК в феврале 2011 года. До этого он был главой департамента здравоохранения Новосибирской области.