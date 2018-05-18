Скончался ректор СибУПК Владимир Степанов
В Новосибирске 18 мая умер ректор Сибирского университета потребительской кооперации Владимир Степанов.
«Сегодня пришла информация, что Владимир Валентинович умер, он был в тяжёлом состоянии, в областной больнице находился», — рассказали корреспонденту НГС в университете.
Время прощания в вузе ещё не назначили.
Владимир Степанов стал ректором СибУПК в феврале 2011 года. До этого он был главой департамента здравоохранения Новосибирской области.
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Елена Громкова
Фото Елены Воробьёвой