Фотографа из Новосибирска признали лучшим портретистом — он снимает только красоток

Фотограф из Новосибирска Алексей Казанцев победил в международном конкурсе 35AWARDS, который создали участники профессионального фотосообщества 35photo.ru — на одном из его фото запечатлена необычная рыжая девушка. 


По словам фотографа Алексея Казанцева, в задачи премии входит поиск 100 самых профессиональных работ года в различных номинациях, а с прошлого года сотню лучших фотографов определяют по трём работах.


Фотография, которая прошла в финал
Фотография, которая прошла в финал


«Особое внимание премия уделяет системе голосования в три этапа, на каждом из которых ужесточаются критерии отбора. Благодаря этой системе мы способны обработать огромное количество загружаемых работ. Мы постоянно совершенствуемся, делая голосование все более объективным», — рассказал фотограф.


По словам Алексея Казанцева, все фотографии оцениваются анонимно, поэтому регалии, заслуги и известность фотографов абсолютно не влияют на результат
По словам Алексея Казанцева, все фотографии оцениваются анонимно, поэтому регалии, заслуги и известность фотографов абсолютно не влияют на результат


— Нужно было отправить самые лучшие свои работы на конкурс. В данном конкурсе принимаю участие уже третий раз, оба предыдущих раза проходил в финал, но не попадал в топ-100. В этот раз надеялся на попадание в сотню, но то, что первое место в портрете отдадут мне, было для меня приятным сюрпризом, — говорит Алексей о своей победе.


Героинь для съёмки Алексей Казанцев выбирает сам, исходя из своего вкуса и видения. Нельзя назвать определённых критериев отбора — их просто нет
Героинь для съёмки Алексей Казанцев выбирает сам, исходя из своего вкуса и видения. Нельзя назвать определённых критериев отбора — их просто нет


 «Главное, чтобы человек представлял для меня художественный интерес и потенциал, который хочется раскрыть в процессе съёмки. Если человек цепляет и с ним хочется поработать, то и результат будет, и будет на уровне», — говорит фотограф.


Казанцев рассказал, что он снимает не только стройных девушек модельной внешности. «Я снимаю разных, и стройность не является гарантией хорошего портрета. Гораздо важнее, какой человек, как он мыслит, как себя подаёт и что у него в глазах. Размер не имеет значения, есть куча способов и приемов визуально изменить размер и его восприятие», — считает автор.


«Для этой съёмки каждую прядку вычёсывали и закрепляли на нужное место — всё это надо было поправлять и освежать каждые пять кадров, так как мы перемещались понемногу и поворачивались в поисках подходящего сочетания света, точки съёмки и положения модели. Чтобы получить хоть какой то контраст на лице, я перенаправил свет отражателем справа и немного снизу», — рассказывает Алексей Казанцев о необычной работе
«Для этой съёмки каждую прядку вычёсывали и закрепляли на нужное место — всё это надо было поправлять и освежать каждые пять кадров, так как мы перемещались понемногу и поворачивались в поисках подходящего сочетания света, точки съёмки и положения модели. Чтобы получить хоть какой то контраст на лице, я перенаправил свет отражателем справа и немного снизу», — рассказывает Алексей Казанцев о необычной работе


Многие сибиряки просто любят фотографировать всё, что видят. На берег Новосибирского водохранилища выбросило тысячи фиолетовых ракушек — они вдохновили горожан на красивые и необычные снимки.

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