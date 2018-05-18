Начальник департамента ЖКХ мэрии назначен главой филиала СГК

Андрей Колмаков возглавлял департамент с ноября 2016 года

В Новосибирске назначен директор местного филиала СГК (Сибирская генерирующая компания) — им стал начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Андрей Колмаков.





Об этом 18 мая на встрече с журналистами заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





«Высоко и положительно оцениваю работу департамента. Принято решение о назначении директором филиала СГК в Новосибирске Андрея Колмакова», — сообщил мэр.





В свою очередь Андрей Колмаков сообщил, что в должность директора филиала СГК вступает 21 мая.





Исполнять обязанности Андрея Колмакова временно будет его заместитель Дмитрий Перязев. «Он [Перязев] адаптирован и знает хозяйство», — отметил мэр.





Андрей Колмаков был назначен начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в ноябре 2016 года.





По данным пресс-центра, Андрей Колмаков родился в Новосибирске в 1966 году. У него два высших образования — юридическое (Томский госуниверситет) и экономическое (НТГУ).





Карьеру Колмаков начал в 1983 году в качестве ученика электромонтажника на заводе № 401ГА.





После работал электромонтажником, радиомонтажником, монтажником радиоспециального оборудования летательных аппаратов, служил в органах внутренних дел, отвечал за экономическую безопасность в Промстройбанке и в ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами Восточной нефтяной компании».





В 2000-х годах Андрей Колмаков работал заместителем руководителей ОАО «Новосибирскэнерго», ЗАО «Компания Энергокомплект», предприятия «Генерация» (филиала ОАО энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»), возглавлял ЗАО «Развитие и инвестиции малой энергетики». С 2009 по 2013 год работал финансовым контролером, директором по общим вопросам ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».





В 2013–2014 годах занимал пост заместителя директора ООО «Центр промышленной комплектации», а с 2014 по 2016 годы возглавлял МУП «Энергия».





В феврале СГК купила новосибирскую энергокомпанию «СИБЭКО». После этого новыми владельцами было принято решение о переводе городских ТЭЦ на бурый уголь.

