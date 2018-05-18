Начальник департамента ЖКХ мэрии назначен главой филиала СГК

Андрей Колмаков возглавлял департамент с ноября 2016 года
Андрей Колмаков возглавлял департамент с ноября 2016 года

В Новосибирске назначен директор местного филиала  СГК (Сибирская генерирующая компания) — им стал начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Андрей Колмаков.


Об этом 18 мая на встрече с журналистами заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


«Высоко и положительно оцениваю работу департамента. Принято решение о назначении директором филиала СГК в Новосибирске Андрея Колмакова», — сообщил мэр.


В свою очередь Андрей Колмаков сообщил, что в должность директора филиала СГК вступает 21 мая. 


Исполнять обязанности Андрея Колмакова временно будет его заместитель Дмитрий Перязев. «Он [Перязев] адаптирован и знает хозяйство», — отметил мэр.


Андрей Колмаков был назначен начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в ноябре 2016 года.


По данным пресс-центра, Андрей Колмаков родился в Новосибирске в 1966 году. У него два высших образования — юридическое (Томский госуниверситет) и экономическое (НТГУ).


Карьеру Колмаков начал в 1983 году в качестве ученика электромонтажника на заводе № 401ГА.


После работал электромонтажником, радиомонтажником, монтажником радиоспециального оборудования летательных аппаратов, служил в органах внутренних дел, отвечал за экономическую безопасность в Промстройбанке и в ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами Восточной нефтяной компании».


В 2000-х годах Андрей Колмаков работал заместителем руководителей ОАО «Новосибирскэнерго», ЗАО «Компания Энергокомплект», предприятия «Генерация» (филиала ОАО энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»), возглавлял ЗАО «Развитие и инвестиции малой энергетики». С 2009 по 2013 год работал финансовым контролером, директором по общим вопросам ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».


В 2013–2014 годах занимал пост заместителя директора ООО «Центр промышленной комплектации», а с 2014 по 2016 годы возглавлял МУП «Энергия».


В феврале СГК купила новосибирскую энергокомпанию «СИБЭКО». После этого новыми владельцами было принято решение о переводе городских ТЭЦ на бурый уголь

Прочтений: 3421
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено