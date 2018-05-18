Метрополитен продлит работу на час в ночь на воскресенье
В ночь с 19 на 20 мая новосибирский метрополитен продлит работу на один час — в субботу в городе будет проходить популярная акция «Ночь музеев».
«Многочисленные мероприятия в рамках крупнейшего в мире ежегодного музейного события традиционно привлекают большое внимание. Музыкальные и культурные мероприятия будут проходить в позднее время, поэтому новосибирский метрополитен для удобства горожан в ночь с 19 на 20 мая будет работать до 1:00», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
О том, куда можно будет сходить во время акции, НГС рассказывал накануне — почитать о мероприятиях можно здесь.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС