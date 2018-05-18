Десятки выпускников НГУ пришли на ностальгические лекции в родной вуз

Ностальгическая акция в университете рассчитана на два дня

Новосибирский государственный университет устроил очередную ностальгическую акцию Back to NSU: выпускники вуза могут прийти на лекции и вновь почувствовать себя студентами.







Программа акции рассчитана на два дня: открытые лекции начались вчера и продолжатся сегодня, 18 мая.







«Основная аудитория этой акции — выпускники. Она поэтому так и называется — Вack to NSU. Вообще говоря, любой хороший университет мирового уровня работает с выпускниками и думает о том, что им вообще было бы интересно вернуться в университет после того, как они получили диплом, и что-то там послушать. Собственно, мы понимаем, что у наших выпускников тоже такой интерес есть. Мы попробовали это три года назад и видим, что акция пользуется успехом. <…> Но на самом деле мы никак не ограничиваем аудиторию и попасть на акцию может любой желающий, то есть мы знаем, что приходят, например, абитуриенты», — рассказала корреспонденту НГС руководитель управления маркетинга Новосибирского госуниверситета Ольга Яковлева.







По её словам, опыт предыдущих акций показывает, что за два дня открытые лекции в НГУ посещают несколько сотен человек. Некоторые занятия вчера прошли с аншлагом.







На открытые лекции могут прийти не только выпускники вуза, но и все желающие





«У нас получился немного сорванным семинар по анатомии, поскольку это работа с медиками и биологами, это штучный анатомический практикум, штучный продукт. <…> Там было что-то порядка двадцати человек и не всем удалось сесть — люди стояли по стенкам, поскольку там небольшое помещение. Знаю, что был аншлаг на современном русском языке, на лексикологии у Татьяны Ивановны Белица, например», — добавила Ольга Яковлева.







Всего, по данным на сайте НГУ, за два дня преподаватели университета проведут 14 полноценных занятий по самым разным дисциплинам — от логики и арабской философии до эволюционной биологии и минералогии. А завершится акция трёхчасовым вечерним лекторием, который пройдёт сегодня с 16:00 до 19:00 в центральном корпусе вуза. На этом мероприятии пришедших ждут не только интересные мини-лекции от преподавателей и выпускников Геолого-геофизического факультета НГУ, но и мастер-классы от археологов и байки из экспедиций. Сначала этот лекторий, как и в прошлом году, планировали провести во внутреннем дворике нового корпуса, но из-за погоды занятия пришлось перенести в помещение.





Каждый раз во время таких акций открытые лекции в НГУ посещают несколько сотен человек





Для участия в ностальгической акции нужно заранее зарегистрироваться на сайте университета





Вчерашняя лекция по современному русскому языку собрала аншлаг



