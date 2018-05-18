Сибирячка попала под колёса «Мазды» напротив ЦУМа

Пострадавшую женщину доставили в больницу
Пострадавшую женщину доставили в больницу

Ночью 18 мая на проспекте Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска переходившая дорогу женщина попала под машину.


ДТП случилось в 1:05 напротив ЦУМа.


«В 1:05 водитель 1993 года рождения на автомобиле Mazda Demio следовал по улице Вокзальная магистраль со стороны проспекта Димитрова в сторону улицы Ленина. В пути следования напротив дома № 5 по проспекту Димитрова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


В результате ДТП женщина 1986 года попала в больницу с закрытым переломом правой голени. 


Днём 15 мая двое детей пострадали в ДТП в Первомайском и Калининском районах Новосибирска.

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