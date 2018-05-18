«Пробка в обе стороны»: на дамбе ГЭС случилась авария из-за гололёда (обновлено)
Утром 18 мая в Новосибирске парализовало движение по плотине ГЭС — пробка образовалась из-за аварии.
По информации очевидцев, автомобили столкнулись из-за гололёда. Авария случилась около 7:00 утра.
«ДТП на мосту Новосибирской ГЭС. Причина — гололёд. Пробка в обе стороны (дамба и ОбьГЭС стоят)», — сообщается в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным сервиса Яндекс.Пробки на 7:45, скорость потока на плотине Новосибирской ГЭС в сторону Советского шоссе упала до 3 км/ч, а длина пробки превысила 4 километра. Затор начинается на улице Плотинной и тянется до выезда с плотины на Советское шоссе.
После публикации в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в ДТП пострадал один человек.
«На месте работали пожарные и спасатели МАСС. Пострадавший из автомобиля Toyota Cresta. Проводилась деблокировка пострадавшего, после чего автомобиль убрали с проезжей части», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Утром 15 мая улица Большевистская в Октябрьском районе Новосибирска встала в пробку из-за столкновения фуры и легковой машины: длина пробки составила 8 километров.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/naobgese (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)