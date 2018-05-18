Новосибирская компания выпустит немецких роботов для проверки нефтепроводов

Диагностика трубопроводов позволит сократить затраты на ремонт и обслуживание

Компания наноцентра «Сигма. Новосибирск» TUBOT займётся локализацией производства инновационных внутритрубных роботов немецкой компании Inspector Systems, сообщила пресс-служба компании «Роснано». Эти роботы позволят проводить диагностику газо- и нефтепроводов.







Генеральный директор наноцентра «Сигма. Новосибирск» Борис Галкин и гендиректор Inspector Systems Маркус Хитцель подписали соглашение во время визита делегации в Новосибирск. Согласно соглашению, роботы будут изготавливаться для рынков России и стран СНГ.







Внутритрубные роботы предназначены для неразрушающего контроля газо- и нефтепроводов. Принцип их работы заключается в том, что на самоходную платформу устанавливается диагностическое оборудование для проверки целостности и чистоты труб, робот проходит по указанному маршруту в трубе, самостоятельно преодолевая препятствия и собирая данные.







В «Роснано» отметили, что диагностика и профилактика трубопроводов позволит существенно сократить затраты на ремонт и обслуживание.







«Мы уже начали получать предзаказы, и в ближайшее время наша компания TUBOT займётся сертификацией внутритрубных роботов в России, а также выстраиванием кооперации для организации производства. В первую очередь, мы ориентируемся на нефтегазовый сектор, атомную, трубную и химическую промышленность», — цитирует пресс-служба «Роснано» Бориса Галкина.







Напомним, по итогам прошлого года «Сигма. Новосибирск» была признана одним из самых эффективных технопарков в России.

