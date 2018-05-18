Женщина за рулём «Ниссана» не заметила встречную «Тойоту» и врезалась в неё

При столкновении у «Ниссана» разорвало передний бампер
При столкновении у «Ниссана» разорвало передний бампер

Вчера вечером столкнулись автомобили Nissan Cube и Toyota Corolla на перекрёстке улиц Героев Революции и Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска.


«Nissan Cube двигался по улице Героев Революции со стороны Пожарского с левым поворотом на улицу Аксёнова в сторону Таганской. При совершении маневра (поворот налево), перед ’’Ниссаном’’ двигался ещё один автомобиль, из-за него водитель ’’Ниссана’’ не заметила встречный автомобиль Toyota Corolla и допустила столкновение. ’’Тойота’’ двигался по Героев Революции со стороны Первомайской в сторону Пожарского», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».


Водитель «Ниссана» собиралась повернуть налево
Водитель «Ниссана» собиралась повернуть налево


В ДТП никто не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения — их пришлось эвакуировать. Авария произошла примерно в 19:15.


В этот же вечер в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку и скрылся с места ДТП — инспекторы ГИБДД разыскивают сбежавшего водителя.

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