Новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория

Одну из песен для будущего альбома музыканты записали в Музее смерти

Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила два новых трека, в которых поиронизировала над современной клубной музыкой и танцевальной музыкой 90-х годов.







Один из новых трэков — «Бесплатный вход», написанный в стиле пост-евро-дэнс, музыканты записали в Музее мировой погребальной культуры на территории крематория.







«Мы <…> записывали гитару, синтезаторы в одной из комнат Музея смерти, чтобы была более такая атмосфера "по девяностым". <…> 90-е — это <…> такая тема достаточно лютая, поэтому нужно было соответствующее место, чтобы звук сделать правильным, нужна была правильная замогильная акустика», — рассказал корреспонденту НГС участник дуэта «Буерак» Артём Черепанов.







По его словам, в этой песне группа попыталась совместить элементы юмора с музыкой, которая была популярна больше двадцати лет назад.







«Это вообще наше переосмысление евро-дэнса, который в 90-е был актуальным <…> Можно сказать, что мы вдохновились группами в духе "Кармен", которые были в те времена, и мы сделали такое постпереосмысление этого творчества. То есть как бы оно в чистом виде просто такое альфачество получается не особо интересное, а мы сделали условное такое постальфачевство — небольшой стёб над всей этой темой, и попытались сделать при этом, чтобы звук был максимально аутентичным и в то же время чтобы в нём мы слышались как группа», — отметил Артём Черепанов.











В другой своей новой песне — «Тупой» — музыканты поиронизировали над современной клубной музыкой.







«Идёт такая достаточно хитовая подложка музыкальная, <…> и под это идёт абсолютно нехарактерный текст. То есть обычно поют в таких песнях, что кто-то крутой, про каких-то там девушек — классика поп-музыки, а тут просто на контрасте какие-то претензии <...> Нам показалось, что это двоякие может эмоции вызывать, поэтому мы решили, собственно, вот так сделать», — пояснил Артём Черепанов.







По его словам, оба этих трека войдут в новый альбом, который группа планирует выпустить в сентябре.







Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия.