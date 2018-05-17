В Новосибирске ищут водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе
Новосибирские инспекторы ГИБДД разыскивают водителя, который сегодня в 17:57 сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку.
ДТП случилось возле дома
«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Кубовая со стороны Петрозаводской в сторону Краснояровского шоссе. У дома
Подозревается автомобиль Toyota Land Cruiser 200 белого цвета.
Информация от свидетелей», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Ребёнка на скорой помощи увезли в больницу. Насколько серьёзные она получила травмы, неизвестно.
«Водитель скрылся в направлении Краснояровского шоссе. Сейчас сотрудники ГИБДД ориентированы на поиск водителя, проверяют близлежащие камеры наблюдения. [Автомобиль] имеет характерные повреждения передней части: вмятина, может быть, разбита фара или лобовое стекло, зеркало. То есть характерные повреждения при наезде на пешехода», — добавил Константин Шкабарня.
ГИБДД обращаются за помощью к очевидцам, которые могли видеть похожий автомобиль, и просят сообщать информацию на телефоны дежурной части: 002 либо (383) 232–23–35, 232–13–00.
Напомним, 15 мая за один день двое детей пострадали в ДТП в Первомайском и Калининском районах Новосибирска.
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Алёна Мартынова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД