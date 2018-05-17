В Новосибирске ищут водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе

Новосибирские инспекторы ГИБДД разыскивают водителя, который сегодня в 17:57 сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку.







ДТП случилось возле дома № 111 по улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.







«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Кубовая со стороны Петрозаводской в сторону Краснояровского шоссе. У дома № 111 по улице Кубовой совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. С места ДТП скрылся.





Подозревается автомобиль Toyota Land Cruiser 200 белого цвета.





Информация от свидетелей», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.







Ребёнка на скорой помощи увезли в больницу. Насколько серьёзные она получила травмы, неизвестно.







«Водитель скрылся в направлении Краснояровского шоссе. Сейчас сотрудники ГИБДД ориентированы на поиск водителя, проверяют близлежащие камеры наблюдения. [Автомобиль] имеет характерные повреждения передней части: вмятина, может быть, разбита фара или лобовое стекло, зеркало. То есть характерные повреждения при наезде на пешехода», — добавил Константин Шкабарня.







ГИБДД обращаются за помощью к очевидцам, которые могли видеть похожий автомобиль, и просят сообщать информацию на телефоны дежурной части: 002 либо (383) 232–23–35, 232–13–00.







Напомним, 15 мая за один день двое детей пострадали в ДТП в Первомайском и Калининском районах Новосибирска.