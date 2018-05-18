В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»

Представление Toyota Camry
Представление Toyota Camry

В Новосибирске дилер японской марки «Тойота центр Новосибирск Запад» официально представил новую Toyota Camry — автомобиль, имеющий крайне высокую популярность у сибиряков. Машина полностью обновилась и даже немного подешевела в базовой комплектации — цены стартуют от 1 399 000 рублей. 


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


«"Камри" — одна из самых ожидаемых премьер 2018 года, в новой модели нет ни одной старой детали. Внедрена глобальная архитектура Toyota TNGA, кузов стал жестче, колесная база длиннее. Впервые за 8 поколений Camry получила нетипично низкий, динамичный профиль», — рассказывает бренд-менеджер «Тойота центр Новосибирск Запад» Ксения Петренко. 


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


Автомобиль действительно присел, потерял высокую корму и стал более спортивным. Длина кузова — 4885 мм, ширина — 1840 мм, это больше, чем у предыдущего поколения. В моторную гамму вошли бензиновые атмосферные двигатели 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и мощный шестицилиндровый 3,5 (249 л.с.). 


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


Первые два мотора работают с 6-скоростным автоматом, последний — с новым 8-скоростным автоматом. Все коробки — классического гидротрансформаторного типа. 


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


В базе у машины имеются светодиодная головная оптика, многофункциональный руль, кнопка запуска двигателя, фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, система курсовой устойчивости. 


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


«Фишкой» интерьера стала кривая S-образная линия, рассекающая переднюю панель и среднюю консоль. Монитор мультимедиа слегка развернулся к водителю. Многие решения интерьера Camry отсылают к дизайну салонов премиальных автомобилей Lexus. 


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


Напомним, в российском сегменте D Toyota Camry конкурирует с KIA Optima, Ford Mondeo, Mazda 6, но существенно опережает эти модели по продажам.


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


В Новосибирске показали новую увеличенную «Камри» с салоном от «Лексуса»


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