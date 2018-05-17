Прилетевшие из Африки птицы обессилели от голода и холода в Новосибирске

Эту птицу новосибирец нашёл на балконе дома на Учительской

Новосибирцы стали находить на балконах обессилевших чёрных стрижей: прилетевшие в город теплолюбивые птицы страдают от промозглой погоды и нехватки еды.







Об этом корреспонденту НГС рассказала неравнодушная жительница Новосибирска Марина Егорова, которая вместе с другими волонтёрами уже несколько лет занимается спасением чёрных стрижей.







Марина Егорова уточнила, что с начала мая к волонтёрам попали уже два ослабленных чёрных стрижа.







«Первого нашёл парень на балконе 9 мая. Состояние нормальное, немножко истощён, но не сильно. Дальше он бы просто погиб. Он намок, видимо, и не смог лететь. Пробыл он [у волонтёра] до тёплых дней — дня три он пробыл на реабилитации. Подкормили, он окреп — выпустили, [когда] была хорошая погода, и он с тёплым фронтом мог отлететь подальше. А сейчас нас просто окружила непогода, и кто не успел улететь, <…> они погибнут. В минусовую погоду совсем корма нет: они голодают, истощаются и падают», — пояснила Марина Егорова.







По словам любительницы птиц, ещё одного замерзающего чёрного стрижа она забрала сегодня ночью: его нашёл на балконе один из жителей Академгородка. «Слизистые были фиолетовые, лапки холодные — он буквально замерзал на бетоне. <...> Температура — минус. Они не переносят такую температуру», — описала ситуацию женщина, добавив, что сейчас стриж уже отогревается и отъедается.







Орнитолог Алексей Яновский уверен, что гибель чёрных стрижей из-за непогоды не может носить массового характера, поскольку в городе ещё не установилась достаточно высокая температура для их прилёта в большом количестве. Чёрные стрижи обычно прилетают при температуре +15…+20 градусов, когда в воздухе много насекомых.







«Двадцатые числа мая — это обычные сроки прилёта чёрных стрижей, чуть позднее появляются белопоясные стрижи. Белопоясные прилетают с юго-востока, чёрные — с юго-запада, с африканских зимовок», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Яновский.





По словам Марины Егоровой, при обнаружении ослабленного чёрного стрижа его нужно аккуратно посадить на салфетку или в коробку и занести в тепло. Тех, у кого нет опыта в выхаживании таких птиц, женщина просит связаться с ней по телефону 8–952–909–83–62.





«У нас рука уже набитая, так сказать, и нам проще самим их выходить и выпустить, если они целые [без переломов]. Не надо нам оплату никакую. Мы корм заказали из Москвы, в субботу будет ещё одна отгрузка корма, это кормовые насекомые. Если есть возможность у людей, кто-то даёт сколько может денег, а если нет — из-за того что человек не найдёт на корм, конечно, мы не бросим, мы всё равно заберём и выкормим вот такого замерзающего», — добавила Марина Егорова.