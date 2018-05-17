Депутаты горсовета Новосибирска раскрыли свои заработки: топ-5 самых богатых

Самый большой доход в прошлом году получил депутат Сергей Кальченко

Депутаты Совета депутатов Новосибирска опубликовали сведения о доходах и имуществе — самый большой заработок задекларировал член фракции КПРФ Сергей Кальченко.







Сведения о доходах депутатов горсовета за прошлый год опубликованы сегодня, 17 мая, на официальном сайте мэрии Новосибирска.







Возглавил топ-5 самых богатых депутатов Сергей Кальченко — зампред комиссии по местному самоуправлению. Его доход за 2017 год достиг 48,5 миллиона рублей. В собственности депутата — квартира площадью 91,7 квадратных метра, Mercedes-Benz G 63 AMG, пять нежилых помещений и одно нежилое здание площадью 2778 квадратных метров. Ещё двумя земельными участками и четырьмя нежилыми помещениями депутат владеет на праве долевой собственности.







Вторым по размеру доходов стал Алексей Джулай. За год он получил 32,1 миллиона рублей, тогда как его супруга — только 120 тысяч. На депутата зарегистрированы жилой дом площадью 585 квадратных метров и доля ещё в одном, две квартиры общей площадью 250 квадратных метров, два помещения и здание площадью 1723 квадратных метра. Также у Джулая в собственности 84 земельных участка: тремя он владеет на праве долевой собственности, остальными — единолично. Кроме того, у депутата есть Mitsubishi Lancer 2006 года выпуска, КАМАЗ и моторная лодка. При этом в 2016 году Алексей Джулай заработал значительно больше — тогда он задекларировал самый высокий доход среди депутатов горсовета.







На третьем месте среди депутатов — Михаил Ансимов, чей доход за прошлый год достиг 25,3 миллиона рублей. У Ансимова в собственности доля в квартире площадью 123 квадратных метра, место на подземной парковке и Volkswagen Touareg. Супруга депутата задекларировала годовой доход в размере 1,3 миллиона рублей.







Четвёртым по размеру доходов оказался председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин с 25 миллионами рублей. У него задекларированы доли в четырёх нежилых помещениях и административно-бытовом здании. Также на правах долевой собственности депутат владеет двумя земельным участками. Его супруга в 2017 году получила доход в размере 11 миллионов рублей.







Замыкает пятёрку лидедеров по доходам зампред комиссии по наказам избирателей Кирилл Покровский с заработком в размере 19,3 миллиона рублей. У него в собственности три земельных участка и половина ещё одного, доля в жилом доме площадью 389 квадратных метров, баня, дачный дом площадью 268,5 квадратных метра, нежилое помещение площадью 41 квадратный метр и доля ещё в одном. Также депутат владеет внедорожником Land Rover Range Rover, гидроциклом и прицепом к легковой машине.





Среди депутатов оказался только один, кто за прошлый год не получил ни рубля, — это Наталья Пинус. При этом её супруг заработал 7,9 миллиона рублей.







Самой состоятельной среди жён депутатов стала супруга Вячеслава Илюхина, годовой доход которой достиг 50,8 миллиона рублей. Доход её мужа при этом оказался в 6 раз меньше.

