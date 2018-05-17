Торты по талонам: сеть кондитерских начнёт бесплатно раздавать выпечку

Сеть кондитерских Kuzina договорилась с властями Новосибирска о бесплатной раздаче непроданных остатков — их смогут получить малоимущие.


Сети кондитерских каждый месяц приходится выбрасывать по 3,5 тонны продукции 
Сети кондитерских каждый месяц приходится выбрасывать по 3,5 тонны продукции 


О том, что такое соглашение достигнуто, сегодня в своем аккаунте в Facebook написала депутат горсовета Наталья Пинус. По её словам, «находящиеся в трудной жизненной ситуации или нуждающиеся люди» могут смогут обратиться в центры социального обслуживания населения по месту жительства, где им выдадут купоны — по ним они смогут забрать в кондитерских Kuzina непроданную за день продукцию. Сделать это можно будет только за час до закрытия кондитерских — с 20:00 до 21:00. Планируется, что акция будет бессрочной и коснётся жителей Советского, Ленинского, Дзержинского, Кировского и Октябрьского районов города.


Руководитель отдела маркетинга Kuzina Наталья Толстикова подтвердила корреспонденту НГС, что соглашение действительно достигнуто. Она пояснила, что сеть давно искала способ разумной утилизации товарных остатков. В среднем по всей сети в месяц приходится выбрасывать до 9 тысяч булок и других видов выпечки, 5 тысяч пирожных и около 1 тысячи тортов — всего это около 3,5 тонны продукции.


По словам Толстиковой, Kuzina уже пыталась работать напрямую с благотворительными организациями, но столкнулась с тем, что нередко за оставленной продукцией просто никто не приезжал. Теперь процесс поиска получателей списанных, но ещё съедобных десертов обязуются взять на себя социальные работники — центры социальной защиты, у которых есть информация о нуждающихся, будут сами информировать своих подопечных о такой возможности.


Наталья Толстикова признаёт, что размер товарных остатков трудно предсказать заранее, особенно в конкретных кондитерских. Если пришедший в определённую точку с талоном из соцзащиты клиент уже не обнаружит нераспроданных продуктов, то он сможет прийти за ними в другой день, обещает Толстикова.


Точную дату начала акции представитель «Кузины» назвать затруднилась, но заверила, что действовать она начнёт уже в июне.


Это не первая благотворительная акция «Кузины». В ноябре прошлого года, например, здесь начали бесплатно наливать кофе для полицейских.   

Прочтений: 223
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено