Торты по талонам: сеть кондитерских начнёт бесплатно раздавать выпечку

Сеть кондитерских Kuzina договорилась с властями Новосибирска о бесплатной раздаче непроданных остатков — их смогут получить малоимущие.







Сети кондитерских каждый месяц приходится выбрасывать по 3,5 тонны продукции





О том, что такое соглашение достигнуто, сегодня в своем аккаунте в Facebook написала депутат горсовета Наталья Пинус. По её словам, «находящиеся в трудной жизненной ситуации или нуждающиеся люди» могут смогут обратиться в центры социального обслуживания населения по месту жительства, где им выдадут купоны — по ним они смогут забрать в кондитерских Kuzina непроданную за день продукцию. Сделать это можно будет только за час до закрытия кондитерских — с 20:00 до 21:00. Планируется, что акция будет бессрочной и коснётся жителей Советского, Ленинского, Дзержинского, Кировского и Октябрьского районов города.





Руководитель отдела маркетинга Kuzina Наталья Толстикова подтвердила корреспонденту НГС, что соглашение действительно достигнуто. Она пояснила, что сеть давно искала способ разумной утилизации товарных остатков. В среднем по всей сети в месяц приходится выбрасывать до 9 тысяч булок и других видов выпечки, 5 тысяч пирожных и около 1 тысячи тортов — всего это около 3,5 тонны продукции.







По словам Толстиковой, Kuzina уже пыталась работать напрямую с благотворительными организациями, но столкнулась с тем, что нередко за оставленной продукцией просто никто не приезжал. Теперь процесс поиска получателей списанных, но ещё съедобных десертов обязуются взять на себя социальные работники — центры социальной защиты, у которых есть информация о нуждающихся, будут сами информировать своих подопечных о такой возможности.





Наталья Толстикова признаёт, что размер товарных остатков трудно предсказать заранее, особенно в конкретных кондитерских. Если пришедший в определённую точку с талоном из соцзащиты клиент уже не обнаружит нераспроданных продуктов, то он сможет прийти за ними в другой день, обещает Толстикова.







Точную дату начала акции представитель «Кузины» назвать затруднилась, но заверила, что действовать она начнёт уже в июне.







Это не первая благотворительная акция «Кузины». В ноябре прошлого года, например, здесь начали бесплатно наливать кофе для полицейских.