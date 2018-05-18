Недовольный покупатель мисок заставил оштрафовать «Ленту» на 100 тысяч

Из-за двух мисок, которые стоят чуть больше 150 рублей, магазин заплатит штраф в размере 100 тысяч
Из-за двух мисок, которые стоят чуть больше 150 рублей, магазин заплатит штраф в размере 100 тысяч

Новосибирец пожаловался в областное управление Федеральной антимонопольной службы России из-за того, что гипермаркет «Лента» на Гусинобродском шоссе, 64 не сделал ему скидку на две миски, о которой говорилось в рекламе, — в итоге сеть магазинов оштрафовали на 100 тысяч рублей.


На сайте Новосибирского управления ФАС опубликовано постановление, в котором описывается эта ситуация. Заявление новосибирец подал в октябре 2017 года — 21 сентября он купил миску «Бытпласт» за 103,9 рубля и миску «Луиза» за 64,9 рубля с учётом скидки по карте 5%. 


Хотя перед этим покупатель получал SMS-сообщение об акции: «21 сентября –50% скидка на посуду для приготовления и кухонную утварь». 


В итоге покупатель получил скидку только 5% вместо указанных в анонсе акции 50%.


Заявитель указал, что, по его мнению, миски тоже относятся к кухонной утвари — поэтому ФАС пришлось разбираться в терминологии. По ГОСТу миски всё же относятся к посуде, «Лента» указала в акции именно «посуду для приготовления», говорится в постановлении ведомства.


«В полученном заявителем SMS-сообщении отсутствовала информация, что данная акция имеет ограничения, и не перечислены конкретные предметы, на которые распространяется (или не распространяется) указанная скидка», — отмечает в постановлении ФАС.


«Лента» считала, что приобретённая  миска «Луиза» не предназначена для приготовления пищи
«Лента» считала, что приобретённая  миска «Луиза» не предназначена для приготовления пищи


Довод магазина о том, что купленная посуда не предназначена для приготовления пищи и служит для холодных пищевых продуктов, не был принят комиссией, потому что можно готовить разные блюда и без термической обработки. 


Чтобы опровергнуть этот аргумент, ФАС нашла на одном из кулинарных сайтов 586 рецептов приготовления пищи без термообработки — такие блюда можно готовить в мисках.


В итоге «Ленту» признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.


«Оспаривать решение не будем, штраф заплатим», — ответила корреспонденту НГС менеджер по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова.


Такой же штраф недавно заплатил Уральский банк реконструкции и развития — в такое наказание обернулась ошибка в 1 копейку. 

Прочтений: 9397
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено