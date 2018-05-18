Недовольный покупатель мисок заставил оштрафовать «Ленту» на 100 тысяч

Из-за двух мисок, которые стоят чуть больше 150 рублей, магазин заплатит штраф в размере 100 тысяч

Новосибирец пожаловался в областное управление Федеральной антимонопольной службы России из-за того, что гипермаркет «Лента» на Гусинобродском шоссе, 64 не сделал ему скидку на две миски, о которой говорилось в рекламе, — в итоге сеть магазинов оштрафовали на 100 тысяч рублей.







На сайте Новосибирского управления ФАС опубликовано постановление, в котором описывается эта ситуация. Заявление новосибирец подал в октябре 2017 года — 21 сентября он купил миску «Бытпласт» за 103,9 рубля и миску «Луиза» за 64,9 рубля с учётом скидки по карте 5%.





Хотя перед этим покупатель получал SMS-сообщение об акции: «21 сентября –50% скидка на посуду для приготовления и кухонную утварь».





В итоге покупатель получил скидку только 5% вместо указанных в анонсе акции 50%.





Заявитель указал, что, по его мнению, миски тоже относятся к кухонной утвари — поэтому ФАС пришлось разбираться в терминологии. По ГОСТу миски всё же относятся к посуде, «Лента» указала в акции именно «посуду для приготовления», говорится в постановлении ведомства.







«В полученном заявителем SMS-сообщении отсутствовала информация, что данная акция имеет ограничения, и не перечислены конкретные предметы, на которые распространяется (или не распространяется) указанная скидка», — отмечает в постановлении ФАС.





«Лента» считала, что приобретённая миска «Луиза» не предназначена для приготовления пищи





Довод магазина о том, что купленная посуда не предназначена для приготовления пищи и служит для холодных пищевых продуктов, не был принят комиссией, потому что можно готовить разные блюда и без термической обработки.





Чтобы опровергнуть этот аргумент, ФАС нашла на одном из кулинарных сайтов 586 рецептов приготовления пищи без термообработки — такие блюда можно готовить в мисках.





В итоге «Ленту» признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.





«Оспаривать решение не будем, штраф заплатим», — ответила корреспонденту НГС менеджер по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова.





Такой же штраф недавно заплатил Уральский банк реконструкции и развития — в такое наказание обернулась ошибка в 1 копейку.

