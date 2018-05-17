Новосибирцы вынесли с территории больницы десятки мешков с мусором

Волонтёры вынесли не меньше 40 мешков с мусором
Волонтёры вынесли не меньше 40 мешков с мусором

Днём 17 мая активисты очистили от мусора территорию городской больницы № 25 в Калининском районе Новосибирска, в том числе замусоренный овраг над речкой.


На акции «Чистый город» у горбольницы № 25 по улице Александра Невского удалось собрать около 40 мешков мусора, в том числе шишки и ветки, рассказал корреспонденту НГС директор ГКБ Дмитрий Козлов. В организации акции участвовал муниципалитет.


Директор напомнил, что в апреле медицинские работники уже выходили на большой субботник — тогда они тоже собрали много мусора.


В сегодняшней акции участвовали также волонтёры из школ и общественных организаций — им удалось очистить замусоренную территорию под мостом. По словам Дмитрия Козлова, это место курирует администрация Калининского района, а не больница.


Участникам акции удалось очистить не только территорию больницы, но и овраг
Участникам акции удалось очистить не только территорию больницы, но и овраг


«Сегодня туда волонтёры спустились, собрали эти бумажки. Администрация мостик чистит, но люди идут туда — за всеми не уследишь», — пояснил директор.


В конце акции волонтёры выстроились в очередь за бесплатной едой и горячим чаем
В конце акции волонтёры выстроились в очередь за бесплатной едой и горячим чаем


Во время акции организаторы также принимали использованные батарейки и устроили для волонтёров полевую кухню.


В мае новосибирские общественники вышли на субботник, чтобы убрать берег реки 1-й Ельцовки — жители надеются, что на этом месте мэрия создаст парк.

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