Новосибирцы вынесли с территории больницы десятки мешков с мусором

Волонтёры вынесли не меньше 40 мешков с мусором

Днём 17 мая активисты очистили от мусора территорию городской больницы № 25 в Калининском районе Новосибирска, в том числе замусоренный овраг над речкой.







На акции «Чистый город» у горбольницы № 25 по улице Александра Невского удалось собрать около 40 мешков мусора, в том числе шишки и ветки, рассказал корреспонденту НГС директор ГКБ Дмитрий Козлов. В организации акции участвовал муниципалитет.





Директор напомнил, что в апреле медицинские работники уже выходили на большой субботник — тогда они тоже собрали много мусора.







В сегодняшней акции участвовали также волонтёры из школ и общественных организаций — им удалось очистить замусоренную территорию под мостом. По словам Дмитрия Козлова, это место курирует администрация Калининского района, а не больница.





Участникам акции удалось очистить не только территорию больницы, но и овраг





«Сегодня туда волонтёры спустились, собрали эти бумажки. Администрация мостик чистит, но люди идут туда — за всеми не уследишь», — пояснил директор.







В конце акции волонтёры выстроились в очередь за бесплатной едой и горячим чаем





Во время акции организаторы также принимали использованные батарейки и устроили для волонтёров полевую кухню.







В мае новосибирские общественники вышли на субботник, чтобы убрать берег реки 1-й Ельцовки — жители надеются, что на этом месте мэрия создаст парк.

