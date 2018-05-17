Продал, вернул и заработал: продавца «Леруа Мерлен» осудили за махинации с душевыми кабинами

После того как преступления вскрылись, мужчину уволили из гипермаркета
После того как преступления вскрылись, мужчину уволили из гипермаркета

В Новосибирске вступил в силу приговор бывшему продавцу-консультанту гипермаркета «Леруа Мерлен» Евгению Сазонову, который попался на махинациях с душевыми кабинами.


Евгений Сазонов оказался на скамье подсудимых по обвинению в двух эпизодах мошенничества. Оба преступления произошли в феврале 2018 года в гипермаркете «Леруа Мерлен» в переулке Фабричном, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Антон Бальков.


Как указывается в материалах уголовного дела, продавец-консультант отдела сантехники Евгений Сазонов создал в торговой системе Pixis счёт на купленную душевую кабину NOA стоимостью 23 738 рублей. После этого сообщник подсудимого пришёл в магазин, сообщил, что якобы потерял чек на свою душевую кабину и попросил его восстановить. Ничего не подозревающий сотрудник магазина восстановил чек на основе данных, которые Сазонов внёс в базу.


В тот же день после получения чека сообщник реально купил такую же душевую кабину, но уже по более низкой цене, чем в восстановленном чеке, — за 19 400 рублей. Сразу после этого он пришёл на пункт возврата товара и сообщил, что хочет сдать кабину обратно в магазин. При этом покупатель предъявил сотруднику гипермаркета чек не на 19 400, а на 23 738 рублей. 


Как следует из материалов дела, кассир-консультант пригласил Сазонова, тот осмотрел душевую кабину и подписал чек на возврат товара. После этого сообщник получил в кассе 23 738 рублей. Разницу между ценой в восстановленном чеке и реально потраченной суммой (4338 рублей) сообщники забрали себе.


По такой же схеме через два дня Евгений Сазонов похитил ещё 4461 рубль, сообщил гособвинитель Антон Бальков.


По его словам, следователям так и не удалось узнать, кто был сообщником продавца-консультанта. Также в деле не указано, был ли это один человек или в двух случаях Сазонову помогали разные люди. Преступления сотрудника вскрылись при проведении внутренней проверки в «Леруа Мерлен».


«Сотрудник гипермаркета Сазонов Евгений Николаевич, продавец-консультант отдела "Сантехника", был уволен за совершение мошеннических действий, которые нанесли материальный ущерб компании», — рассказала корреспонденту НГС директор гипермаркета «Леруа Мерлен» Эльвира Ли.


Как уточнил Антон Бальков, в начале мая Железнодорожный районный суд Новосибирска признал Евгения Сазонова виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также бывший работник обязан возместить ущерб «Леруа Мерлен».


«Приговор в законную силу вступил, Сазонов его не обжаловал», — сообщил Антон Бальков.


«В настоящее время мы ждём документ с судебным решением», — добавила директор гипермаркета Эльвира Ли.


Около двух лет назад Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор другому продавцу-консультанту — Наталье Дегтяревой, которая работала в салоне дилера компании Tele2. Девушку осудили за аферу с ложным доносом: она соврала полицейским про нападение на магазин, в котором работала.

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