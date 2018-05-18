Готовьте зимние вещи: циклон принесёт в Новосибирск мокрый снег

Местами в области похолодает до –6, а порывы ветра будут достигать 25 м/с

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие выходные: в регионе ожидаются мокрый снег и шквальный ветер.







«Погода в ближайшие трое суток будет неоднородной, неустойчивой. Связано это с тем, что уже завтра днем на территорию Новосибирской области сместится очередной циклон, который будет сопровождаться выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя различной интенсивности. <…> Ожидается значительное усиление ветра на территории области. Если ночью 18 мая ветер ожидается северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду с порывами до 14 метров, то днем направление ветра изменится на юго-западное, но преобладающий ветер будет от 13 до 18 метров в секунду, местами порывы до 25. <…>





25 метров в секунду — это уже критерий очень сильного ветра, который может сопровождаться нарушением жизнедеятельности людей»,





— рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.





Согласно прогнозу, сегодня, 18 мая, в городе температурный фон составит от –1 до –6 градусов ночью и от +6 до +11 градусов днём. В ночь на субботу, 19 мая, в Новосибирске ожидается от –4 до +1 градуса. Днём будет немного теплее — температура поднимется до 10 градусов.





«В воскресенье погода вновь будет меняться, но уже в сторону улучшения. <…> 20 мая на большей части области будет без осадков, но по восточным районам возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ослабеет, и его скорость составит до 9 метров в секунду. Температурный фон в ночные часы от –3 до +2, днём — +11...+16 градусов», — уточнила Анна Лапчик.





На днях стало известно, что отопительный сезон в Новосибирске закончится 21 мая. Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть.