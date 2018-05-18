Готовьте зимние вещи: циклон принесёт в Новосибирск мокрый снег

Местами в области похолодает до –6, а порывы ветра будут достигать 25 м/с
Местами в области похолодает до –6, а порывы ветра будут достигать 25 м/с

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие выходные: в регионе ожидаются мокрый снег и шквальный ветер.


«Погода в ближайшие трое суток будет неоднородной, неустойчивой. Связано это с тем, что уже завтра днем на территорию Новосибирской области сместится очередной циклон, который будет сопровождаться выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя различной интенсивности. <…> Ожидается значительное усиление ветра на территории области. Если ночью 18 мая ветер ожидается северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду с порывами до 14 метров, то днем направление ветра изменится на юго-западное, но преобладающий ветер будет от 13 до 18 метров в секунду, местами порывы до 25. <…> 


25 метров в секунду — это уже критерий очень сильного ветра, который может сопровождаться нарушением жизнедеятельности людей», 


— рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Согласно прогнозу, сегодня, 18 мая, в городе температурный фон составит от –1 до –6 градусов ночью и от +6 до +11 градусов днём. В ночь на субботу, 19 мая, в Новосибирске ожидается от –4 до +1 градуса. Днём будет немного теплее — температура поднимется до 10 градусов.


«В воскресенье погода вновь будет меняться, но уже в сторону улучшения. <…> 20 мая на большей части области будет без осадков, но по восточным районам возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ослабеет, и его скорость составит до 9 метров в секунду. Температурный фон в ночные часы от –3 до +2, днём — +11...+16 градусов», — уточнила Анна Лапчик.


На днях стало известно, что отопительный сезон в Новосибирске закончится 21 мая. Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть. 

Прочтений: 8294
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено