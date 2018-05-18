Давно не перекрывали: новосибирцев пустят походить по дорогам вместо машин

День славянской письменности проводят в честь святых Кирилла и Мефодия

В выходные, 19 и 20 мая, в Новосибирске перекроют несколько дорог — в городе пройдут шествия в честь Дня славянской письменности и культуры, а также Всероссийский полумарафон «ЗаБег».







19 мая ради шествия перекроют улицу Ильича с 11:00 до 12:45 — по ней до Морского проспекта пройдут нарядно украшенные колонны.





«С 9:00 до 13:00 будет временно приостановлено движение транспортных средств по улице Ильича от дома № 10 до дома № 1, а также участка проезжей части Морского проспекта от дома № 40 до дома № 48», — сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Движение транспорта остановят с 9:00 до 13:00





20 мая в центре Новосибирска начнётся крестный ход от Вознесенского собора.





Согласно постановлению мэрии, перекрытия в центре по маршруту крестного хода начнутся в 11:00. Подробную схему НГС публикует ниже. Закончится шествие у собора Александра Невского.





Перекрытия в центре из-за крестного хода будут отличаться по времени





Посмотреть, как проходил крестный ход в прошлом году, можно здесь.





Также 19 и 20 мая в центре будут перекрытия из-за полумарафона.





«С 9 часов 19 мая до 18 часов 20 мая закрывается движение транспорта по дороге от улицы Кирова до дома № 27 ст. 2 на улице Кирова (проезд от улицы Кирова к указанному зданию со стороны площади Пименова.— НГС.)», — передаёт пресс-центр.





Кроме того, на 20 мая для забега готовят более масштабные перекрытия — с 9 до 18 часов, в это время нельзя будет проехать по участкам улицы Кирова, Октябрьской магистрали и прилегающим дорогам. Подробнее — на карте внизу.







На карте указаны перекрытия во время полумарафона





«С 9 часов 19 мая до 18 часов 20 мая будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств на площадке у здания Федерального государственного учреждения науки Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, расположенного на улице Восход, 15», — добавили в пресс-центре.