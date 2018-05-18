Давно не перекрывали: новосибирцев пустят походить по дорогам вместо машин
В выходные, 19 и 20 мая, в Новосибирске перекроют несколько дорог — в городе пройдут шествия в честь Дня славянской письменности и культуры, а также Всероссийский полумарафон «ЗаБег».
19 мая ради шествия перекроют улицу Ильича с 11:00 до 12:45 — по ней до Морского проспекта пройдут нарядно украшенные колонны.
«С 9:00 до 13:00 будет временно приостановлено движение транспортных средств по улице Ильича от дома
20 мая в центре Новосибирска начнётся крестный ход от Вознесенского собора.
Согласно постановлению мэрии, перекрытия в центре по маршруту крестного хода начнутся в 11:00. Подробную схему НГС публикует ниже. Закончится шествие у собора Александра Невского.
Посмотреть, как проходил крестный ход в прошлом году, можно здесь.
Также 19 и 20 мая в центре будут перекрытия из-за полумарафона.
«С 9 часов 19 мая до 18 часов 20 мая закрывается движение транспорта по дороге от улицы Кирова до дома
Кроме того, на 20 мая для забега готовят более масштабные перекрытия — с 9 до 18 часов, в это время нельзя будет проехать по участкам улицы Кирова, Октябрьской магистрали и прилегающим дорогам. Подробнее — на карте внизу.
«С 9 часов 19 мая до 18 часов 20 мая будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств на площадке у здания Федерального государственного учреждения науки Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, расположенного на улице Восход, 15», — добавили в пресс-центре.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1), фрагменты справочника 2ГИС (2–4)