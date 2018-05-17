Видео: люди проникли на окутанное дымом предприятие у берега Оби

По легенде, на месте работала диверсионная группа
По легенде, на месте работала диверсионная группа

17 мая в Первомайском районе возле Оби на станции Насосно-фильтровальная № 5 прошли учения — для этого территорию станции окутали дымом.


По легенде учений, на станцию «Горводоканала» проникла диверсионная  группа, после этого там распылилось облако с высоким содержанием хлора. Облако зараженного воздуха распространялось в направлении очистных сооружений, березовой рощи и железнодорожного полотна. Последствия ликвидировали спасатели МАСС, бойцы Росгвардии и сотрудники «Горводоканала».


«Данные учения проходят регулярно, каждый квартал на разных объектах. Отрабатываются постоянно вопросы по оповещению и поступлению сигнала, прибытию первого эшелона, единственное, меняется вводная. Действия сотрудников были оценены как положительные, с задачами справились все подразделения», —  сообщил корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.



Учения проходили на территории «Горводоканала»


Прошлой ночью в Новосибирске шли другие учения — спасатели репетировали эвакуацию людей из вагонов метро.

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