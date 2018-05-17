Застройщик объяснил, почему заделать гигантскую дыру в асфальте на Челюскинцев невозможно

Асфальт возле здания провалился ещё в апреле после таяния снега 
Асфальт возле здания провалился ещё в апреле после таяния снега 


В компании «Лидер» объяснили, почему они не могут отремонтировать провалившийся асфальт возле своей стройки у здания № 50 на улице Челюскинцев — напротив новосибирского цирка.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе застройщика, сейчас ООО «Лидер» судится с мэрией Новосибирска из-за того, что руководство города пытается лишить компанию и разрешения на строительство, и самого земельного участка.


«Соответственно, в такой ситуации у ООО "Лидер" отсутствуют правовые основания осуществлять какие-либо строительные и восстановительные работы на участке без соответствующего согласования с мэрией Новосибирска», — пояснили в компании.


Также застройщик предоставил редакции копию письма, которое компания ещё 25 апреля направила в мэрию Новосибирска. В своём письме «Лидер» просит мэрию разрешить ему строительные работы, чтобы восстановить упавший забор вокруг участка и принять меры «по ликвидации обрушения асфальтового покрытия».


В пресс-службе компании добавили, что ответ на этот запрос от мэрии так и не получили.


Накануне стало известно, что прокуратура Железнодорожного района Новосибирска проводит проверку из-за провалившегося асфальта на внутриквартальном проезде возле здания № 50 на Челюскинцев. В прокуратуре пришли к выводу, что яма возле входа в главное управление министерства юстиции по НСО разверзлась из-за работ на ближайшей стройке. Компания «Лидер» собиралась возвести там административное здание, но сейчас эта работа приостановлена.


Яма заняла половину внутриквартального проезда
Яма заняла половину внутриквартального проезда


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