«Шкода» подняла цены на свой главный автомобиль
Skoda повысила стоимость своих самых продаваемых автомобилей — Octavia и Rapid. По данным производителя, различные версии Octavia 2018-го производственного года подорожали на 15-53 тысячи рублей. Теперь самая простая «Октавия» стоит
Лифтбек Skoda Rapid прибавил в цене на 7–18 тысяч рублей. Минимальная версия стартует сейчас с
Напомним, в Новосибирске марку Skoda представляют два дилера — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».
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Дмитрий Косенко
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