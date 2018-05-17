Новобранцев отправили: пять десятков призывников посадили в поезд на вокзале Новосибирска

Новосибирцы будут служить в регионах, входящих в состав Центрального военного округа
Новосибирцы будут служить в регионах, входящих в состав Центрального военного округа

В ночь на 17 мая больше полусотни новосибирских призывников отправились в военные части.


«Всего 51 человек был. Этой же ночью для прохождения службы в Президентском полку отправились 15 новосибирцев, они уехали чуть позже. Новосибирцы будут проходить службу в регионах Центрального военного округа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.


По информации военных, в проводах приняли участие ветераны боевых действий, родители призывников и представители военкоматов.


Ранее военные сообщали, что в весеннюю призывную кампанию ряды Вооружённых сил пополнят две тысячи новосибирцев.

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