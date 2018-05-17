В оперном театре показали первый 3D-спектакль по эскизам 1945 года

В НОВАТе состоялась премьера балета «Золушка» — в постановке впервые используют объёмные цифровые декорации: изображения интерьеров проецируют на прозрачные экраны. При этом спектакль оформили по эскизам 1945 года — именно тогда поставили «Золушку» композитора Сергея Прокофьева. Хореографию Ростислава Захарова восстановил художественный руководитель балета Михайловского театра Михаил Мессерер.


Первая премьера легендарного балета состоялась 21 ноября 1945 года, а над музыкой Сергей Прокофьев работал с 1940 по 1944 годы
Первая премьера легендарного балета состоялась 21 ноября 1945 года, а над музыкой Сергей Прокофьев работал с 1940 по 1944 годы


«Это или первое, или одно из первых решений использования подобных эффектов 3D в балетном театре [России]», — отметил хореограф. В Новосибирске такое оформление создали впервые.


Постановщики стремились сохранить атмосферу спектакля 1945 года, который был особенным: он помогал советским зрителям отвлечься от тягот войны и погрузиться в сказку. «Мы тоже надеялись сделать спектакль-праздник — неожиданный, интересный и абсолютно не будничный», — комментирует постановщик балета, народный художник Вячеслав Окунев, на официальном сайте НОВАТа.


В спектакле задействовали около ста артистов, то есть почти всю труппу театра
В спектакле задействовали около ста артистов, то есть почти всю труппу театра


73 года назад этот спектакль тоже был инновационным: на сцене установили гигантскую 120-метровую панораму, обеспечили эффектную смену декораций, использовали фейерверки. Михаил Мессерер пояснил, что, работая над восстановлением «Золушки», художники поставили себя на место Петра Вильямса и подумали, как бы он действовал, имея современные технические возможности.


Хореографией в новой постановке «Золушки» занимался худрук балета Михайловского театра Михаил Мессерер
Хореографией в новой постановке «Золушки» занимался худрук балета Михайловского театра Михаил Мессерер


В результате благодаря режиссёру мультимедиа Глебу Фильштинскому, который сотрудничает с лучшими театрами мира, артисты перемещаются в цифровых декорациях, как в настоящих комнатах.


Костюмы тоже созданы по эскизам Вильямса. Единственное, что позволили себе постановщики, — использовать некоторые современные материалы, которых в те времена просто не было. 


Костюмы шили по эскизам советского художника Петра Вильямса, используя современные ткани
Костюмы шили по эскизам советского художника Петра Вильямса, используя современные ткани


На сцене получилась не совсем французская сказка: сам композитор Сергей Прокофьев отмечал, что представляет свой балет как «русскую Золушку елизаветинских времён». Его мнение учли в 1945 году: декорации Вильямса отсылали к интерьерам дворцов Петергофа и Павловска.


16 мая главные партии исполнили солисты Михайловского театра Анастасия Соболева и Виктор Лебедев
16 мая главные партии исполнили солисты Михайловского театра Анастасия Соболева и Виктор Лебедев


16 мая главные партии исполнили солисты Михайловского театра Анастасия Соболева и Виктор Лебедев. Сегодня, 17 мая, в Золушку и Принца перевоплотятся солисты балетной труппы НОВАТа Ксения Захарова и Николай Мальцев. Кстати, в январе этого года Николай сделал Ксении предложение руки и сердца прямо на сцене, сразу после спектакля «Ромео и Джульетта».


Михаил Мессерер считает, что спектакль очень подходит НОВАТу
Михаил Мессерер считает, что спектакль очень подходит НОВАТу


«Мне кажется, спектакль очень подходит этому театру, потому что он был открыт по окончании войны, и "Золушку" тоже сделали в 1945 году», — высказал мнение Михаил Мессерер. НОВАТ отметил день рождения 12 мая. 


В Санкт-Петербурге «Золушка», оформленная по тем же эскизам, идёт с сентября 2017 года
В Санкт-Петербурге «Золушка», оформленная по тем же эскизам, идёт с сентября 2017 года


В новосибирском оперном театре «Золушку» ставили несколько раз, впервые — в 1964 году. Художники экспериментировали с декорациями и костюмами: так, в балете 2006 года Золушка приходила на бал в зелёном платье.


«Золушку» будут показывать до 19 мая включительно, все билеты на премьерные спектакли уже раскуплены: на момент подготовки материала свободными оставались три места в самом дальнем ряду по 2000 рублей. А уже 21 мая, в понедельник, на сцене оперного пройдет финал «Народной премии НГС», где первые лица города и герои наших публикаций наградят статуэтками 10 лучших, по мнению жителей города, компаний Новосибирска.


В пресс-службе НОВАТа отметили, что проекционное оборудование, которое закупили для спектакля, скоро используют для новых постановок (для каких именно — пока секрет). Это не первый пример использования современных технологий в театре при постановке классических произведений. К примеру, в конце марта в «Старом доме» показали обновлённого «Гамлета»: режиссёр сам переписал пьесу, и теперь актёры играют в клетке, на которую проецируют разные изображения и надписи. А многие диалоги заменили рэп-баттлами, тексты для которых артисты писали сами.

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