Звонят каждую ночь: дорожников завалили жалобами на шумный ремонт Красного проспекта
Жители Центрального района Новосибирска жалуются в полицию на рабочих, которые ремонтируют проблемный перекрёсток улицы Писарева и Красного проспекта.
Об этом заявил сегодня начальник МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский во время объезда объектов, которые ремонтируют по проекту «Безопасные и качественные дороги».
«Улица Красный проспект — центральная улица города. Живут здесь непростые люди, пенсионеры непростые... Мы с ГИБДД общаемся, они нас пока защищают», — заявил Алексеевский. Он добавил, что на шум от дорожных работ жалуются только ночью — и почти каждую ночь набирается по две-три таких жалобы.
Конкретный адрес дома Алексеевский не назвал, но заметил, что речь идёт именно о ремонте перекрёстка улицы Писарева и Красного проспекта.
В ГУ МВД по Новосибирской области жалобы горожан на шумные дорожные работы оперативно прокомментировать не смогли.
Управление дорожного строительства заключило пять контрактов на ремонт дорог. На опасных участках меняют светофоры, ставят камеры видеофиксации, делают пешеходные ограждения и разметку из термопластика.
Общая сумма контрактов — 1 миллиард 41 миллион рублей. Часть денег на ремонт Новосибирская область получила из федерального бюджета. Все работы подрядчики должны выполнить до 1 октября.
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Алёна Истомина
Фото Густаво Зырянова