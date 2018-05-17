На цветы и деревья на Михайловской набережной потратят почти 6 миллионов

На набережной высадят 40 деревьев, 167 кустарников и более 19 тысяч многолетних цветов
На набережной высадят 40 деревьев, 167 кустарников и более 19 тысяч многолетних цветов

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска нашёл компанию, которая высадит цветы на Михайловской набережной.


«В аукционе приняли участие три компании. Победителем признано ООО "Биоплант", предложившее 5 881 624,40 рублей (понижение составило 8%)», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Начальная (максимальная) цена контракта составляла около 6,39 миллиона рублей.


Победитель займётся благоустройством набережной от парка «Городское начало» до гостиницы River Park.


«В рамках технического задания контракта подрядчик должен будет выполнить посадки деревьев, цветов и кустарников в среднем и нижнем променаде набережной, также должны быть оформлены следующие зоны парка: "комната запахов, ароматов, пряный сад", "тактильная комната" и др.»


Всего требуется высадить около 40 деревьев, 167 кустарников и более 19 тысяч многолетних цветов — таких как хоста гибридная, астильба китайская, котовник кошачий, герань, шалфей, флокс, гвоздика, мята, овсянница овечья сорта «Дюймовочка», липа мелколистная, сирень, черемуха, миндальник, дерен белый и многие другие.


Работы должны быть выполнены до 15 октября 2018 года. 


В апреле 2018 года мэрия выбрала подрядчика, который должен продолжить ремонт набережной. Компания «Перлит-строй», в частности, благоустроит верхний и нижний променады, сделает танцевальную площадку, отремонтирует покрытие для пешеходов и парковку между Октябрьским мостом и метромостом.

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