К «Ауре» не подъехать: на Военной погасли светофоры

Специалисты СМЭУ уже приступили к ремонту светофора

Днём 17 мая на пересечении улиц Военной и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска отключились светофоры.







Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 11:47. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.





«Аварийное отключение светофорного объекта. До 15:00 будут проведены ремонтно-восстановительные работы, перекрёсток будет работать. Бригада уже на месте работает: причину выяснили и занимаются устранением», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку затруднено, но сильного затора не нет. Скорость движения автомобилей составляет около 15 км/ч.





Скорость автомобилей в потоке не превышает 15 км/ч





В прошлую пятницу на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.

