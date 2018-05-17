К «Ауре» не подъехать: на Военной погасли светофоры
Днём 17 мая на пересечении улиц Военной и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска отключились светофоры.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 11:47. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.
«Аварийное отключение светофорного объекта. До 15:00 будут проведены ремонтно-восстановительные работы, перекрёсток будет работать. Бригада уже на месте работает: причину выяснили и занимаются устранением», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку затруднено, но сильного затора не нет. Скорость движения автомобилей составляет около 15 км/ч.
В прошлую пятницу на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)