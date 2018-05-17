К «Ауре» не подъехать: на Военной погасли светофоры

Специалисты СМЭУ уже приступили к ремонту светофора
Специалисты СМЭУ уже приступили к ремонту светофора

Днём 17 мая на пересечении улиц Военной и Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска отключились светофоры.


Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 11:47. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.


«Аварийное отключение светофорного объекта. До 15:00 будут проведены ремонтно-восстановительные работы, перекрёсток будет работать. Бригада уже на месте работает: причину выяснили и занимаются устранением», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку затруднено, но сильного затора не нет. Скорость движения автомобилей составляет около 15 км/ч.


Скорость автомобилей в потоке не превышает 15 км/ч
Скорость автомобилей в потоке не превышает 15 км/ч


В прошлую пятницу на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.

Прочтений: 1193
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено