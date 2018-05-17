Всё ради дольщиков: Сбербанк объяснил банкротство группы «ПТК-30» заботой о покупателях квартир

Дольщики боятся, что если застройщика обанкротят, их дома уже не достроят
Дольщики боятся, что если застройщика обанкротят, их дома уже не достроят

Сбербанк подал в суд иски о банкротстве 12 компаний группы «ПТК-30» — большинство исков зарегистрированы в картотеке арбитражных дел 15 мая. Рассмотрение дел пока не началось.


Иски получили, в частности, компании «Радуга» и «Виакон девелопмент», «Жилищный комплекс на Минина», «База ПТК-30» и другие, связанные с руководителями группы Владимиром и Антоном Коноваловыми.


Как объяснили корреспонденту НГС в Сбербанке, компания «Виакон Проект Радуга», 49% которой владеет «Виакон девелопмент» Антона Коновалова, имеет просроченную более чем на полгода задолженность на сумму 245 миллионов рублей.


«Решение суда о взыскании задолженности вступило в законную силу. Однако до настоящего времени долг не погашен, и строительство объектов фактически не ведётся, — заметили в пресс-службе Сбербанка. — В этой связи банк был вынужден обратиться в суд с заявлениями о банкротстве ООО "Виакон Проект Радуга" и ещё 11 компаний из группы "ПТК-30"».


Ранее с иском о банкротстве трёх компаний группы в суд обратился и банк «Открытие». По данным врио министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, холдинг задолжал «Открытию» 308 миллионов рублей.


Дольщики проектов «ПТК-30» выступают против банкротства застройщика: по их мнению, экономического эффекта от банкротства застройщика банки не получат, поскольку у группы нет активов, а они так и не получат уже оплаченные квартиры.


В Сбербанке уверяют, что банкротство группы направлено в первую очередь на защиту прав дольщиков.


«<…> при процедуре банкротства застройщика требования граждан — участников долевого строительства подлежат приоритетному удовлетворению перед требованиями банков», — подчеркнули в банке.

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